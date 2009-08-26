Киев. 26 августа. УНИАН. Команда «Оптима Лизинг Украина» примет участие в ралли «Дакар-2010».

Об этом сообщил директор компании Вадим НЕСТЕРЧУК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, на данный момент это единственная отечественная команда, которая будет принимать участие в престижном ралли-марафоне.

Как отметил В.НЕСТЕРЧУК, перед этим в составе 64-х экипажей из разных стран с 5 по 13 сентября команда примет участие в ралли серии «Дакар» «Шелковый путь», который будет проходить по территории России, Казахстана и Туркменистана - от Казани до Ашхабада.

Общая протяженность маршрута составит 4,5 тыс. км, из которых более трех тысяч участникам ралли придется преодолеть по бездорожью.

Как отметил В.НЕСТЕРЧУК, к участию в «Шелковом пути» Украина заявила 4 автомобиля, основными из которых будут два внедорожника «Мицубиши».

«Мы не на секунду не забываем, что мы единственная украинская команда на «Дакаре», поэтому уровень патриотизма и ответственности у команды очень высок. На сегодняшний день технические характеристики наших автомобилей и профессионализм команды позволяют бороться на равных с лучшими раллийными командами. Уверен, что присутствие нашей команды в столь престижном ралли поможет украинцам почувствовать себя единой нацией, достойной мирового сообщества», - сказал он.