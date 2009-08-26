Новый альбом группы Ляпис Трубецкой «Культпросвет» будет выложен на PLAY.ukr.net
Скачать новый альбом «Культпросвет» можно будет на украинском видеохостинге PLAY.ukr.net
«Ляпис Трубецкой» готовы представить украинцам результаты своего «тайного заговора». Теперь группа собирается устроить нам «Культпросвет». Стахановский труд не прошел даром — свежеразогретые на мартеновских печах песни вот-вот выйдут в народ.
Фронтмен группы, Сергей Михалок, обещает представить миру смесь из традиционного панк-рока, протопанка, революционных маршей и песен времен советской эпохи. По мнению группы, «Культпросвет» нанесет эдакий апперкот общественным нравам.
Вдохновил группу на написание альбома «дедушка» панк-рока Игги Поп в образе юного пионера, собирающего металлолом — так утверждает сам Михалок. Что ж — этот необычный образ вполне соответствует «ляписовской» философии.
Не забыта и борьба с оравой околомузыкальных дармоедов: «Надо всем выкладывать музыку в Интернет!» - продолжает утверждать «Ляпис Трубецкой» и вновь выкладывает свой альбом в веб-пространство. Так что «Культпросветная» музыка тоже найдет свои слушателей быстро и бесплатно, чего и добиваются Михалок сотоварищи.
Заправиться долей позитива можно уже с 24 августа на видеохостинге PLAY.ukr.net. Выбор на него пал благодаря тому, что PLAY уже давно выкладывает в сеть лицензионные клипы различных исполнителей и является самым посещаемым видеохостингом Украины.
Именно здесь можно будет посмотреть качественные клипы группы и бесплатно скачать все 12 «сталелитейных» (как их называют сами «Ляписы») треков альбома «Культпросвет», который обещает, не размениваясь на мелкие пощечины, нанести общественным устоям увесистый апперкот.
Войдут в него такие песни:
3. Бесы
4. Мистер лох
5. Болт6. Красный факел
7. Пульс эпохи
8. Зомби-роботы
10. Нигилист
11. Свежий ветер
12. Светлячки