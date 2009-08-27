2 МИЛЛИОНА ГАЗЕТ ДЛЯ 3-МИЛИОННОГО КИЕВА

Медиагруппа «ПрессЦЕНТР» приступила к традиционной осенней кампании по продвижению «Газеты по-киевски».

В течение сентября будет выпущено десять специальных выпусков популярной газеты для жителей столицы – это 2 млн. бесплатных экземпляров.

Первый выпуск вышел в среду, 26 августа. Более 200 тысяч киевлян получили газету по пути на работу: из рук промоутеров на 34-х станциях метро и на крупнейших городских перекрестках. Кроме того, издание распространяется на стойках в сети кафе быстрого питания.

В каждом из десяти выпусков – подробный потребительский обзор на актуальную тему и обсуждение заметных тенденций в жизни города и страны.

- Опыт распространения бесплатных спецвыпусков «Газеты по-киевски» осенью 2008 года оказался успешным, – говорит Оксана Маляренко, директор по маркетингу медиагруппы «ПрессЦЕНТР». – Качественное распространение в комплекте с удачной подборкой полезных потребительских материалов и резонансных общественно-социальных тем дает неплохой результат. «Газета по-киевски» показала рост читательской аудитории одного номера на 24 тыс. человек по сравнению с предыдущим замером (по данным исследовательской компании TNS, NRS 2008/2). Продажи по результатам акции выросли на 7,5% (на 01.11.08). Повышенную эффективность и отдачу от рекламы отметили и партнеры, размещавшие рекламу в спецвыпусках «Газеты по-киевски» осенью 2008 года.

Медиагруппа «ПрессЦЕНТР» является учредителем и издателем Национальной сети городских газет: «Газета по-киевски», «Газета нашего района» (Киев), «Газета по-днепровски», «Газета по-харьковски», «Газета по-одесски», «Газета по-львівськи», «Газета по-донецки»;

Национальной сети городских порталов. Общенациональный тираж за неделю – 835 000 экз.

«Газета по-киевски» – городская общественно-политическая газета. Выходит ежедневно тиражом 58 тыс. экз., в четверг с ТВ-программой – тиражом 88 тыс. экз. Аудитория одного номера 230 тыс. человек (NRS 2009/1). Продается во всех точках продажи прессы.