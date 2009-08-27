Компания "Укрнет" стала интернет-партнером "Черноморских Игр"

С 22 по 24 августа 2009 года в г. Скадовск при поддержке компании «Укрнет» состоялся XI Всеукраинский благотворительный детский фестиваль «Черноморские Игры», посвященный 18-й годовщине Независимости Украины.

В празднике участвовали более 2-х тысяч детей, которые не только демонстрировали свои творческие таланты, но и создавали прекрасное настроение многочисленной публике. В карнавале и сопутствующих мероприятих фестиваля были задействованы около 3-х тысяч детей, отдыхающих в Скадовске.

В рамках «Черноморских Игр» состоялись конкурс вокалистов и танцевальных коллективов, фестиваль пляжных игровых программ, яркий карнавал, шоу воздушных змеев, конкурсы рисунков, скульптур из песка и граффити.

Гран-при фестиваля в вокальном конкурсе получила 9-летняя Виктория Литвинчук из г. Городок Хмельницкой области.

Гран-при хореографического конкурса достался детской студии балета А6 Exellence.

Помимо участников фестиваля, перед зрителями выступили приглашенные артисты: Тина Кароль, Потап и Настя Каменских.

«Я восхищаюсь организаторами «Черноморских Игр». Во время кризиса крайне сложно реализовать подобное на таком высоком уровне. Компания «Укрнет» в этом году тоже планирует сделать всеукраинский телевизионный детский конкурс «Вокальные акварели». Надеемся, что у нас все получится так же хорошо!», - рассказал директор по развитию компании «Укрнет» Тимофей Нагорный.

«Фестиваль состоялся и это было прекрасное празднование Дня независимости», - подвел итоги основатель «Черноморских Игр» Николай Баграев. - Десятки тысяч зрителей, миллионы телезрителей наслаждались прекрасным зрелищем, которое создали дети. Нам есть чем гордиться, ведь это новое поколение независимых людей способных сделатьУкраину сильным и счастливым государством. Спасибо всем за эту сказку на берегу Черного моря. Мы ее обязательно продолжим!»