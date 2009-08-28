Эксперты надеются, что инициированное Президентом всенародное обсуждение проекта Конституции не станет «очередной имитацией»

Киев. 28 августа. УНИАН. Эксперты надеются, что инициированное Президентом обсуждения проекта Конституции не станет «очередной имитацией», и по его результатам будет разработан усовершенствованный документ.

Такие мнения высказали сегодня эксперты во время пресс-конференции в УНИАН на тему: «Обсуждение проекта Конституции Президента Украины – честный диалог с украинцами».

В частности, председатель совета лаборатории «Законодательных инициатив» Игорь КОГУТ заметил, что, инициируя обсуждение изменений в Основной Закон, Президент пытается исправить ошибку, допущенную при создании Конституционного совета, к участию в котором приглашались только представители политических сил. По мнению эксперта, Президент сегодня демонстрирует, что хочет реального диалога с обществом относительно проекта Конституции. Подтверждением этого, добавил И.КОГУТ, является регистрация этого документа в парламенте.

При этом он выразил надежду, что после обсуждения изменения в Основной Закон не будут выноситься на референдум. «Я очень надеюсь, что референдум не станет завершением этого процесса обсуждения», - сказал И.КОГУТ.

Он также считает логическим, что парламентские политические силы не отреагировали на предложение Президента о всеукраинском обсуждении изменений в Конституцию.

По мнению И.КОГУТА, целесообразно было бы вынести на обсуждение общества все проекты Конституции и после этого, приняв во внимание мнение представителей общественности, разработать единый законопроект.

В свою очередь, председатель правления Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО выразил опасение, что на сегодняшний день существует опасность проведения имитации обсуждения проекта изменений в Основной Закон.

Он также отметил, что это предложение главы государства несколько запоздалое, и выносить на обсуждение проект Конституции следовало значительно раньше.

«Я считаю, что в данной ситуации Президент должен действовать не как потенциальный кандидат в Президенты, а как действующий гарант Конституции», - добавил он.

В свою очередь, эксперт Института внешней политики Дипломатической академии Украины Александр ПАЛИЙ считает, что оценка, данная президентскому проекту Конституции Венецианской комиссией, свидетельствует о том, что этот проект «имеет право существовать».

Кроме того, эксперт надеется, что в процессе обсуждения и уточнения некоторых положений этот проект изменений в Основной Закон «может стать работающей Конституцией».