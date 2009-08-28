Правозащитник Багиров заявляет об участии милиции в рейдерской атаке на один из объектов ресторанного бизнеса в Киеве

Киев, 28 августа. УНИАН. Правозащитник Эдуард БАГИРОВ заявляет об участии милиции в рейдерской атаке на собственность гражданина Украины Надыра АХУНДОВА, который является единоличным собственником ресторанно-гостиничного комплекса «Бакинский бульвар» на Обуховской трассе в Киеве.

Об этом Э.БАГИРОВ заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы будем отслеживать эту ситуацию, и я убежден, что мы найдем доказательства, что это дело носит заказной характер», - сказал Э.БАГИРОВ.

В свою очередь, адвокат Н.АХУНДОВА Идан АЛИЕВ сообщил, что его подзащитный в течение года неоднократно получал угрозы физического устранения в случае, если не передаст свое имущество во владение другим лицам. «У нас есть запись телефонного разговора, в котором звучат требования передать имущество и бизнес, или ввести определенных лиц в состав учредителей. Также предлагали заплатить 3 млн. долларов в обмен на прекращение всех уголовных дел», - уточнил он.

Адвокат рассказал, что машина Н.АХУНДОВА была остановлена работниками ГАИ, а впоследствии владелец ресторанного бизнеса задержан в связи с тем, что «у него было изъято белое вещество, которое потом оказалось кокаином». И.АЛИЕВ утверждает, что порошок был подброшен и стал поводом для задержания его подзащитного. При этом адвокат подчеркнул, что на этом основании в отношении Н.АХУНДОВА по представлению правоохранительных органов была избрана такая мера пресечения, как пребывание под стражей.

И.АЛИЕВ подчеркнул, что во время пребывания в изоляторе состояние здоровья его подзащитного ухудшилось, что привело к необходимости госпитализации и проведения хирургической операции на пояснице. «Несмотря на это, мой подзащитный продолжал являться в следственные органы и ни разу не проигнорировал повестку. В одно из таких посещений он снова был арестован по фальсифицированным основаниям. Как выяснилось, правоохранительные органы сами заказали на его имя авиабилет в Стамбул и в этот же день сделали соответствующий запрос в авиакомпанию», - проинформировал адвокат.

Э.БАГИРОВ отметил, что сегодня по решению Шевченковского райсуда Киева Н.АХУНДОВ должен быть отпущен под подписку о невыезде. «Но все еще остается открытым вопрос – будет ли защищен гражданин Украины, который в условиях кризиса работает и создает рабочие места? Мы хотим совместными усилиями спасти жизнь человека. Я – не судья, но те материалы, которые я посмотрел, свидетельствуют, что человек скорее не виновен, чем виновен. Те действия, которые предпринимаются, меня настораживают. Если тот умысел, который я считаю, связан непосредственно с коррупцией и криминальными схемами, будет доведен до конца, то у Н.АХУНДОВА отберут и свободу, и имущество, и доброе имя. А вместо него может быть и любой другой человек», - резюмировал Э.БАГИРОВ.