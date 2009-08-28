6 сентября на Слобожанщине состоится этнофестиваль «Співочі Тераси»

Киев. 28 августа. УНИАН. 6 сентября в селе Городное Краснокутского района Харьковской области пройдет Первый национальный этнофестиваль «Певчие Террасы».

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН PR-директор фестиваля Анна АРХИПОВА.

По ее словам, свое название фестиваль получил благодаря уникальному месту на Слобожанщине: садовым террасам «Поющие Террасы» - гениальному инженерному сооружению, памятнику ландшафтного дизайна XVIII-XIX вв. с уникальными акустическими свойствами.

Инициатор идеи фестиваля «Співочі Тераси» Николай ПАЗИЧ сообщил, что на фестивале будут представлены лучшие аутентичные коллективы Слобожанщины, которые продемонстрируют старинные обряды и образцы «коренного пения», аутентичную одежду (так называемый «український стрій»), старинные народные инструменты.

По словам организаторов, хедлайнерами программы современной интерпретации фольклора будут Олег СКРИПКА с программой «Этно-диско», Катя CHILLY с программой «Крашен вечір» и один из лучших гитаристов мира Энвер ИЗМАЙЛОВ с этномузыкой восточных стран в программе «Шовковий шлях».

В рамках фестиваля откроется персональная выставка работ в стиле этномодерн Анжелики РУДНИЦКОЙ «Незриме коріння», где будут продемонстрированы гобелены, подготовленные специально к «Співочих Терас».

Н.ПАЗИЧ отметил, что параллельно с фестивалем будет проходить ярмарка народного творчества и казацкие забавы.

Присутствовавший на пресс-конференции О.СКРИПКА выразил восторг от того, что сегодня в Украине происходит «фестивальный бум». Он убежден, что этот фестиваль пройдет на высоком уровне: “Я уверен, что все пройдет красиво, подобрано роскошное место, и, думаю, фестиваль станет популярным в Украине”.

Председатель Краснокутской райгосадминистрации Анатолий ДМИТРИЕВ выразил надежду, что на фестиваль прибудут 5-10 тысяч зрителей, а в дальнейшем, когда завершится реконструкция Поющих садов, зрителей будет намного больше.

Организаторы также выразили надежду, что благодаря фестивалю удастся популяризировать место его проведения и включить его в туристические маршруты Украины.

Н.ПАЗИЧ отметил, что фестиваль должен способствовать развитию туризма, в том числе «зеленого». «Нам необходимо активизировать внимание общественности к историческим памятникам Слобожанщины, создать новые туристические маршруты, которые включают в себя объект «Поющие Террасы», и внести их в реестр туристических маршрутов в рамках проведения Евро-2012. Нам есть чем гордиться», - сказал он.