Киев, 28 августа. УНИАН. В Одессе 5 сентября состоится первая публичная безалкогольная свадьба.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили жених Виктор ШОЛОШЕНКО и невеста Наталья КОВРИГИНА.

«Миссия нашего проекта – показать, что проведение свадьбы без алкоголя – это нормально. Мы уверены, что такая свадьба привлечет внимание к наболевшей проблеме злоупотребления алкоголем, а также продемонстрирует, что яркие и веселые праздники возможны и без алкогольных напитков», - сказала Н.КОВРИГИНА.

В свою очередь, жених добавил, что еще одним отличием их свадьбы являются рекордно короткие сроки ее подготовки.

«Мы готовим наш проект за 30 дней – 5 августа мы подали заявление в ЗАГС, а 5 сентября состоится свадьба. Самое главное - мы не планируем потратить на свадьбу ни копейки, поэтому и выставили свою свадьбу на продажу, обратившись ко всем украинским компаниям, разделяющие наши ценности, с призывом поддержать свадьбу и помочь в ее подготовке», - добавил В.ШОЛОШЕНКО.

Представитель генерального партнера молодоженов, руководитель агентства Dream Way Владислава ХАСКИНА сообщила, что проект также получил поддержку со стороны городских властей Одессы. «Церемония бракосочетания состоится в беседке исторического центра Одессы – Горсада. На свадьбу будут приглашены все желающие: и одесситы, и гости города. Мы планируем большое количество сюрпризов – будет и похищение невесты, и тематические конкурсы, и танец молодых… Мы надеемся, что свадьба превратится в общегородской праздник», - сообщила В.ХАСКИНА.

По ее словам, организаторы первой публичной безалкогольной свадьбы приглашают на свой праздник все пары, которые регистрируют свой брак 5 сентября. «Мы планируем в 14.00 запустить в небо воздушные шары с написанными на них пожеланиями от всех молодоженов. Мы рассчитываем, что у нас получится свадьба с самым большим количеством гостей», - добавила представитель агентства.

«Это очень успешный маркетинговый проект. На организацию праздника никто не тратит деньги – ни ребята, ни спонсоры. Вся помощь будет предоставляться в виде продукции и услуг. Безусловно, поможем, как можем», - резюмировал представитель генерального партнера и спонсора компании «Витмарк-Украина» Андрей КРЕНЬ.