Эксперт не исключает активного использования судов во время президентских выборов в Украине

Киев. 31 августа. УНИАН. Директор Национального института стратегических исследований Юрий РУБАН не исключает активного использования судов во время будущих президентских выборов в Украине.

Такое мнение он высказал на пресс-конференции в УНИАН, отвечая на вопрос журналистов.

“К сожалению, у нас вообще есть один фундаментальный дефект и конституционный, и политической системы – у нас очень часто на суды возлагается решение политических вопросов”, - сказал Ю.РУБАН.

Например, простой вопрос относительно наличия коалиции в нынешнем парламенте и 226 голосов поддержки правительства. По мнению Ю.РУБАНА, это абсолютно политический вопрос, на который должны ответить политики. То есть, добавил эксперт, есть 226 голосов депутатов в поддержку правительственных законопроектов – есть большинство, нет – соответственно, нет и коалиции. “У нас разъяснение этого простого, как дверь, вопроса возлагается на суды”, - отметил он.

В ходе президентской гонки, не исключает Ю.РУБАН, будет колоссальное желание втянуть суды в политическую борьбу. Первым признаком этого, по его мнению, являются намерения правительства вернуть дачу лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА в собственность государства.

“Чувствуется, что суды подтягивают к решению ключевого политического вопроса: ”Кто будет у нас Президентом на следующий срок?”, - сказал эксперт. Кроме того, он обратил внимание на активизацию судебных процессов вокруг других вопросов, например, относительно руководства государственной компанией “Надра Украины”.

“То есть, судебные решения интенсивно используются в политической борьбе”, - констатировал Ю.РУБАН.

Вместе с тем, заметил он, активное привлечение судов к политической борьбе “не сегодня придумано, и идет с давних времен”. По его словам, это недостаток украинской политической и юридической системы, который нужно как можно скорее преодолеть.