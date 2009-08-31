Эксперт считает, что во время президентских выборов масштабных акций протеста в Украине не будет

Киев. 31 августа. УНИАН. Директор Национального института стратегических исследований Юрий РУБАН считает, что во время предстоящих президентских выборов масштабных акций протеста в Украине не будет.

Такое мнение он выразил на пресс-конференции в УНИАН, отвечая на вопрос журналистов.

По его словам, сегодня все социологические опросы не показывают намерения граждан принимать участие в серьезных массовых акциях протеста. Отчего это происходит, нужно анализировать более детально, но, по мнению Ю.РУБАНА, ”пока бюджет выполняет свои обязательства, пока выплачиваются зарплаты и пенсии, перелом в протестных настроениях вряд ли произойдет”.

“Не думаю, что будут грандиозные майданы или что-либо подобное”, - добавил он.

Эксперт напомнил обещанные в начале текущего года акции протеста Партии регионов. Тогда, отметил он, Партия регионов давала правительству 100 дней для преодоления кризиса, после чего обещала “волну народного гнева, которая сметет антинародное правительство”. Но, отметил Ю.РУБАН, прошло и 100, и 200 дней, и больше, а никакой волны он не может припомнить.

“Поэтому я скептически отношусь к призывам по поводу уличных акций протеста”, - констатировал эксперт.