Эксперт считает неэффективным для последующей работы Верховной Рады участие блоков в парламентских выборах

Киев. 31 августа. УНИАН. Участие в выборах в парламент блоков политических сил является причиной низкой эффективности последующей работы Верховной Рады и функционирования законодательной ветви власти в целом.

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН высказал директор Национального института стратегических исследований Юрий РУБАН.

“Очень неудачным был шаг, который позволил создавать на парламентских выборах блоки, и идти списками не партий, а блоков”, - считает Ю.РУБАН. Таким образом, по его мнению, была размыта партийность парламентской системы власти в нашем государстве.

Вместе с тем, добавил он, лидеры блоков не хотят отказываться от такой практики. Внутрипартийные процедуры, заметил эксперт, в том числе порядок принятия решений, достаточно четко регламентируется законом о политических партиях.

В то же время, процедуры внутри блоков не регулируются никакими законами.

“Это развязывает руки лидеру блока при формировании списков для участия в выборах и тому подобное”, - сказал Ю.РУБАН. Из-за этого, убежден эксперт, существуют закрытые избирательные списки, и в парламент часто попадают случайные люди, которые не пользуются поддержкой общества.

Кроме этого, считает Ю.РУБАН, блоки не стабильны в своей политической ориентации и выполнении избирательных программ и данных избирателям обещаний. “Состоятся президентские выборы, и результаты предыдущих парламентских выборов будут фактически аннулированы, потому что все эти блоки перераспадутся, и будет уже абсолютно новая конфигурация (в ВР - УНИАН)”, - заметил он.

Таким образом, констатировал Ю.РУБАН, получается, что украинский парламент не самодостаточен, он очень чувствителен к влиянию извне. А Верховная Рада, подчеркнул эксперт, должна быть самодостаточной ветвью законодательной власти, как в ведущих странах мира.