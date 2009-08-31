Коалиция антикоррупционных организаций Общественного суда разработала проект Центра единения славянских культур

Киев. 31 августа. УНИАН. Коалиция антикоррупционных организаций Общественного суда Украины разработала проект создания Центра единения славянских культур.

Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции в УНИАН председатель Коалиции антикоррупционных организаций Общественного суда Украины (КАО ОСУ) Анатолий МИСЯЦ.

По его словам, проект создания такого центра утвержден губернаторами России, руководителями областей Украины и Беларуси, правительствами дружественных неславянских стран.

“Межрегиональная сеть действенных патриотических центров, которые будут действовать по досконально разработанным коалицией программам и технологиям, позволит небольшим количеством искренне настроенных людей эффективно использовать экономические, культурные, спортивные, туристические возможности своего региона и, соответственно, выбирать лучшие инвестиционные, экономические и социальные предложения из других регионов”, - сказал А.МИСЯЦ.

По его словам, этот проект даст возможность “в пределах своих государств, своих бюджетов, не касаясь суверенитетов, кратно увеличить возможности товарооборота, культурного, туристического обмена”.

А.МИСЯЦ также сообщил, что КАО ОСУ направила обращения к Президенту Украины, Президенту РФ и председателю Госдумы РФ с просьбой поддержать создание Центра единения славянских культур.

По словам члена совета ОО “Информационный банк “Киевская Русь” Ирины БРОНИНОЙ, для того, чтобы “открыть глаза” руководителям России и установить документальную истину о том, что Украина и Россия не являются врагами, КАО ОСУ провела независимое социально-экономическое исследование в разных регионах России. Для этого в Россию были отправлены волонтеры, которые провели опрос относительно отношения россиян к Украине. Результаты исследования засвидетельствовали, что 95% респондентов выступают за развитие дружеских отношений с Украиной, 5% - все равно. “Нами не были установлены те, кто относился бы враждебно к Украине”, - сказала И.БРОНИНА.