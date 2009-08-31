Педиатр предлагает вакцинировать детей лишь от действительно опасных инфекций

Киев. 31 августа. УНИАН. Детей нужно вакцинировать лишь от действительно опасных инфекций, таких как дифтерия, столбняк, полиомиелит, а все остальные проводить по эпидемическим показаниям и по желанию человека, заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН кандидат медицинских наук, исполнительный директор Ассоциации гомеопатов Украины, педиатр Зоя ДЕРГАЧЕВА.

По ее словам, прививка - это “операция на иммунной системе”, потому, как и к любой операции, к вакцинации следует готовиться.

Перед тем, как вакцинировать ребенка (даже, если он здоров), З.ДЕРГАЧЕВА советует, в первую очередь, исследовать титр антител к тем инфекциям, против которых будут вакцинировать, потому что у ребенка уже может быть защитный титр антител.

“Он может получить его от матери. Следует также исследовать иммунограмму – сможет ли иммунитет адекватно ответить на введение вакцины, здоров ли иммунитет? Третий показатель – иммуноглобулин. Есть самый доступный маркер аллергической реакции мгновенного типа. Его можно элементарно сделать в любой лаборатории, и последнее - обязательно сдать анализы крови и мочи”, - сказала педиатр, отметив, что лишь после этого можно решать вопрос, нужно ли вакцинировать ребенка.

“Если ребенку была сделана прививка, желательно в это время ребенка не отправлять в сад или школу, подержать дома, ограничить потребление белковой пищи – говядины, яиц и тому подобное", – предостерегает З.ДЕРГАЧЕВА и советует страховать ребенка на случай поствакцинальных осложнений.

По ее убеждению, вакцинации нужно проводить лишь индивидуально - в условиях поликлиники, а не массово в детских коллективах, вакцинировать лишь здоровых детей после тщательного исследования, а также прогнозировать вероятность поствакцинальных осложнений.

По ее словам, к побочным поствакцинальным эффектам относятся “все изменения органов и тканей, которые выходят за пределы нормы на протяжении месяца”.

З.ДЕРГАЧЕВА отметила, что видами побочных эффектов является фармакологическое действие вакцин (предопределяет изменения в разных органах, в частности, в сердечно-сосудистой системе, эндокринной, дыхательной системах), инфекционный процесс (обусловлен тем, что в живых вакцинах сохранена частичная вирулентность).

Также, по ее словам, вакцины могут иметь туморогенное действие, которое отсрочено на месяцы и годы, и несет онкогенную опасность.