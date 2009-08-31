Стоимость отдыха в Греции в 2009 году снизилась приблизительно на 30% – участники рынка

Киев. 31 августа. УНИАН. Средняя стоимость отдыха в Греции в 2009 году снизилась приблизительно на 30%.

Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН представители украинских туристических операторов.

По словам представителя компании Professional Travel Group Елены ГЕТЬМАНЦЕВОЙ, средняя стоимость номера в 5-звездочном отеле Греции в 2009 году составила 47 евро, в 4-звездочном – 33 евро, в 3-звездочном – 26 евро. Она считает, что снижение цен на отдых в Греции должно поспособствовать привлечению туристов.

Такого же мнения придерживается Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Греческой Республике Валерий ЦЫБУХ. По его словам, на сегодняшний день для увеличения потока туристов необходимо привлекать жителей Украины, России и Беларуси. Однако пока это невозможно в связи с усложненной процедурой получения виз в Грецию, отметил посол.

Украинские туроператоры считают, что упрощение данной процедуры будет способствовать увеличению потока туристов даже в период кризиса.