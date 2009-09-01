ВОЛЯ улучшила наполнение всех Интернет пакетов

1 сентября 2009 года, Киев. С 1 сентября, компания ВОЛЯ увеличила объем включенной информации в Интернет пакетах «Діалог» и «Пошук», исходя из потребностей и пожеланий абонентов, выбирающих данные пакеты. В пакете «Діалог» объем увеличен до 3000 Мбайт, а в пакете «Пошук» - до 8000 Мбайт. Интернет пакеты без ограничения скорости «Діалог» и «Пошук» сформированы с учетом потребностей абонентов, использующих Интернет для общения и поиска информации.

Ранее для всех абонентов «Воля Бродбенд», которые выбрали пакеты «Гра» и «Життя», компания отменила тарификацию трафика с ресурсов, размещенных в дата-центре ВОЛЯ. Напомним, что дата-центр ВОЛЯ — один из лидеров украинского Интернета, где сосредоточенны самые популярные порталы и развлекательные сервисы, общим объемом информации более 1 петабайта. Пакеты без ограничения скорости «Гра» и «Життя» сформированы, прежде всего, с учетом потребностей абонентов, активно использующих Интернет для мультимедийных развлечений (игры, музыка, видео и т.д.).

Кроме улучшений для действующих абонентов, компания ВОЛЯ в августе предложила новый акционный пакет для новых абонентов «Воля Фристайл» стоимостью 50 грн/мес., без ограничения скорости и без учета объема использованной информации. За время пользования пакетом «Воля-Фристайл» абонент сможет определить свои регулярные потребности, а компания, в свою очередь, – максимально точно порекомендовать оптимальный по наполнению и характеристикам регулярный пакет, который будет соответствовать среднему уровню потребления абонента в период действия акционных условий.

Директор по маркетингу и коммуникациям компании ВОЛЯ Андрей Метельский отмечает: «Мы продолжаем постоянные опросы абонентов относительно дальнейшего улучшения условий пользования и привлекательности пакетов услуг. Как и ранее, опросы проводятся на Портале абонента и на обратной стороне счетов, поэтому абоненты являются активными участниками улучшений. Мы внимательно изучаем пожелания наших пользователей высокоскоростного доступа в Интернет и на основании пожеланий определяем приоритетные направления развития услуги. Кроме того, уже несколько месяцев длится программа лояльности, в соответствии с которой каждый абонент, который своевременно пополняет свой счет, принимает участие в ежемесячном розыгрыше призов. А все, кто подписался на пакеты «Діалог», «Пошук», «Гра» но «Життя» и своевременно пополняет свой лицевой счет на протяжении года - получают бонусный «13-й месяц» совершенно неограниченного Интернета».

Компания ВОЛЯ является национальным украинским провайдером, предоставляющим комплекс современных телекоммуникационных услуг — кабельное цифровое телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет, видео-по-запросу, а также услуги крупнейших в Украине дата-центров.

Алина Сигда

Руководитель отдела PR компании ВОЛЯ

Тел. / факс: 207-70-92

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