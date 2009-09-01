Украинский «БТА Банк» помогает детям, лишенным родительской опеки

Ежегодно, готовясь к 1 сентября, родители покупают школьную форму для своих детей, учебники, тетради. Для того, чтобы и воспитанники детского дома «Гнездышко» в Иванковском районе Киевской области смогли подготовится к новому учебному году, украинский «БТА Банк» перечислил финансовую помощь на счет учреждения.

Отечественные банкиры – давние друзья детского дома. Осенью прошлого года банк реконструировал крыльцо у входа в здание. Теперь ступеньки защищены от попадания капель с крыши и не покрываются ледяной коркой зимой. Также банк оплатил переоборудование микроавтобуса, на котором дети выезжают на выходные в Киев, а в случае экстренной потребности, быстро добираются до больницы. К новогодним праздникам «БТА Банк» купил и передал детям новогоднюю елку, сладкие подарки, мягкие игрушки, развивающие игры и книжки. Сотрудники банка организовали для детей праздник Святого Николая, сходили с ними на детские спектакли в театры, в Национальный цирк.

Приятно, что сложная экономическая ситуация в стране не помешала «БТА Банку» продолжить заботу о детях, лишенных родительского тепла. Этим летом банк перечислил финансовую помощь на ремонт котельной детского дома, а также на летнее оздоровление детей перед новым учебным годом.