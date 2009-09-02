Карасев считает маловероятным самороспуск ВР

Киев. 2 сентября. УНИАН. Политолог Вадим КАРАСЕВ считает маловероятным самороспуск Верховной Рады Украины.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

По словам эксперта, самороспуск парламента возможен, но реально говорить об этом рановато. “Пока еще намерений основных фракций подписать окончательную капитуляцию этого парламента нет”, – сказал В.КАРАСЕВ, добавив, что они заинтересованы в ВР как в площадке для агитации во время избирательной кампании.