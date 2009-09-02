Киев. 2 сентября. УНИАН. Политолог Вадим КАРАСЕВ считает, что все основные политические силы осознают необходимость конституционных изменений.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

По мнению политолога, в украинском политикуме есть конституционный консенсус, поскольку все основные политические силы понимают, что Конституцию необходимо менять. В.КАРАСЕВ отметил, что проблема заключается в том, на каких принципах это делать.

По словам эксперта, есть несколько ключевых проблем, на решение которых должна быть направлена новая Конституция. Среди них политолог назвал хаос в украинском парламенте, он убежден, что ВР необходимо реформировать, изменить систему представительской власти в Украине. Второй проблемой, по мнению политолога, являются новые геополитические вызовы, связанные с агрессивной политикой России. По его словам, новая Конституция ставит целью усиление украинской государственности. Еще одной проблемой В.КАРАСЕВ назвал “отсутствие справедливости” в украинской правовой системе. Он сказал, что новый Основной Закон должен решить проблему дефицита права в Украине.