Эксперты считают, что президентский проект Конституции создает дополнительные механизмы сдерживаний и противовесов

Киев. 3 сентября. УНИАН. Украинские эксперты считают, что проект Конституции, предложенный Президентом Виктором ЮЩЕНКО, является достаточно приемлемым, поскольку создает дополнительные механизмы сдерживаний и противовесов.

Об этом сегодня шла речь во время пресс-конференции в агентстве УНИАН.

В частности, по словам эксперта Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Александра ПАЛИЯ, вполне обоснованным является предложение Президента о создании двухпалатного парламента, поскольку это позволит увеличить ответственность политиков перед украинским обществом.

Кроме того, добавил он, В.ЮЩЕНКО предлагает более стабильную систему законодательной власти, которая защищена от узурпации. Еще одним положительным моментом президентского проекта Конституции А.ПАЛИЙ назвал предоставление больших прав органам местного самоуправления. При этом, по мнению эксперта, инициатива главы государства по всенародному обсуждению проекта является хорошим, но запоздалым шагом. «К сожалению, представление этого проекта достаточно и серьезно запоздалое. Это нужно было делать хотя бы год назад», - сказал А.ПАЛИЙ.

В свою очередь, председатель правления Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО положительно оценил тот факт, что в проекте Конституции, предложенном Президентом, четко выписана процедура проведения референдумов. «Если эта норма будет воспринята, то проведение референдума не будет зависеть от отдельного закона или воли политиков», - сказал он.

А.ЧЕРНЕНКО одобрительно оценил тот факт, что в проекте четко выписана процедура импичмента главы государства, а также право граждан обращаться в Конституционный Суд. «Сейчас это может делать только ограниченная каста политиков, и поэтому очень часто обращения в Конституционный Суд становятся инструментом политической борьбы», - добавил он.