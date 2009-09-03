В Украине сложилась непростая ситуация с наполнением рынка генетически модифицированными продуктами – российский эксперт

Киев. 3 сентября. УНИАН. В Украине сложилась непростая ситуация с наполнением рынка генетически модифицированными продуктами.

Об этом сказала на пресс-конференции в УНИАН доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук, эксперт по продовольственной и экологической безопасности в Комитете “Наука за мир и безопасность” в Совете НАТО-Россия Ирина ЕРМАКОВА.

“По моему мнению, в Украине сложилась тяжелая ситуация, если сравнивать, как с генетически модифицированными культурами борются разные страны, какие пути выхода из ситуации они находят”, - сказала она.

По словам И.ЕРМАКОВОЙ, например, в странах Европы организованы зоны, свободные от ГМО.

Эксперт сообщила, что провела серию экспериментов на крысах и пришла к выводу, что использование ГМО может привести к онкологическим заболеваниям, бесплодию, возникновению алергій, к высокому уровню смертности и заболеваемости младенцев, уменьшению численности и исчезновению многих видов животных и растений.

Кроме того, по ее словам, искусственный генный материал, выпущенный в окружающую среду как вирус, может попасть в генетический материал клеток всех видов, включая и человека. Этот процесс, вызванный горизонтальным перемещением генов (перемещение от вида к виду), уже привел к появлению новых вирусов и бактерий, что имеет непредсказуемые последствия.

И.ЕРМАКОВА отметила, что до сих пор ученые не могут сложить единое мнение, опасны ли для человека генетически модифицированные продукты. Для этого необходимо провести серьезные независимые исследования, но за ГМ-продуктами “стоят большие деньги” и найти средства на проведение исследований очень трудно.

Председатель правления Федерации органического движения Украины Евгений МИЛОВАНОВ, в свою очередь, отметил, что в Украине на сегодня еще не решен вопрос относительно маркировки ГМ-продуктов. По его словам, на сегодня нет точных данных об уровне загрязнения ГМО таких культур как кукуруза и соя, и можно говорить лишь об оценочных данных.

Е.МИЛОВАНОВ сообщил, что в зависимости от региона называются данные от 30% до 50%. “Потому, потребляя любые продукты, содержащие кукурузу или сою, мы не можем быть уверены, что там нет ГМО”, - сказал он.

Эксперт также привел данные о выращивании ГМ-продукции в других странах. В частности, в Бразилии абсолютное большинство выращиваемой продукции генетически модифицированное, в США выращивание такой продукции набирает мощные обороты.

На вопрос, какова ситуация с ГМ-продуктами в России, И.ЕРМАКОВА ответила, что несколько городов объявили себя зонами, свободными от ГМО. Кроме того, практически во всех российских городах существуют лаборатории для выявления таких продуктов, куда могут обращаться обычные люди, чтобы проверить приобретенные продукты.

В свою очередь, Е.МИЛОВАНОВ отметил, что в Украине богатые люди начинают организовывать производство органических овощей и фруктов для собственных семей.