Большинство украинцев считают, что Ахметов делает больше всех для проведения в Украине Евро-2012 - исследование

Киев. 3 сентября. УНИАН. Большинство граждан Украины считают, что президент ФК “Шахтер” Ринат АХМЕТОВ делает больше всех для успешного проведения в Украине Евро-2012.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей АНТИПОВИЧ, об этом свидетельствуют результаты исследования общественного мнения.

Отвечая на вопрос по поводу того, кто из политиков действительно что-то делает для успешного проведения Евро-2012 в Украине, большинство респондентов (38%) указали именно на Р.АХМЕТОВА. При этом, его вклад отметили не менее 30% жителей в каждом регионе Украины, кроме Донбасса, где президент ФК “Шахтер” получил около 60%.

Вторым человеком, который реально больше других сделал для проведения турнира в нашем государстве, респонденты считают президента Федерации футбола Григория СУРКИСА (21,6%).

Значительно реже упоминались премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО (9,2%), лидер оппозиции Виктор ЯНУКОВИЧ (8,3%), экс-председатель Нацагентства по Евро-2012 Евгений ЧЕРВОНЕНКО (7,5%), Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО (7%). Еще меньше граждане отметили работу министра спорта Юрия ПАВЛЕНКО (5,6%), лидера “Фронта перемен” Арсения ЯЦЕНЮКА (2,5%), председателя ВР Владимира ЛИТВИНА (2,4%), и ответственного от правительства за подготовку инфраструктуры вице-премьер-министра Ивана ВАСЮНИКА (0,9%). Вместе с тем, 11,6% респондентов считают, что ни один из этих политиков ничего не сделал для успешного проведения чемпионату, а еще 34% - не смогли определиться в этом вопросе.

Если допустить, что Евро-2012 в Украине не состоится, наибольшую ответственность за это, по мнению большинства опрошенных, должны нести В.ЮЩЕНКО (57,8%) и Ю.ТИМОШЕНКО (42%). Другие фамилии указывались значительно реже: Г.СУРКИС (7,9%), Ю.ПАВЛЕНКО (7%), В.ЛИТВИН (2,8%), И.ВАСЮНИК (2,7%).

Также граждане убеждены, что ответственность за проведение Евро-2012 в Украине в большей степени лежит на центральной власти (35,1%), чем на местной (4,4%). При этом половина респондентов считают, что оба уровня власти несут одинаковую ответственность.

А вот относительно того, кто сегодня лучше справляется с подготовкой к турниру, треть опрошенных (29,6%) заявили, что ни центральная, ни местная власть не справляются. Около четверти (22,8%) - что справляются обе власти, 15,9% - отметили лишь работу местной власти, а 13,2% - лишь центральной. Стоит отметить, что Центр и Север оценили работу центральной власти по подготовке Евро-2012 лучше, чем местной, остальные – наоборот.

Комментируя эти результаты, директор Центра политического анализа «Пента» Владимир ФЕСЕНКО предположил, что таким образом люди реагируют на вклад частного бизнеса в подготовку к чемпионату. По его мнению, эти данные должны стать сигналом для власти, как нужно действовать.

При этом В.ФЕСЕНКО, шутя, отметил, что председателем Оргкомитета по Евро-2012 в Украине нужно назначить Р.АХМЕТОВА, его заместителями – А.ЯРОСЛАВСКОГО и И.КОЛОМОЙСКОГО. “Тогда Евро-2012 у нас точно будет”, - добавил он.

Опрос проводился социологической группой «Рейтинг» с 2 по 15 июля во всех регионах Украины. Методом личного формализованного интервью опрошены 2 тыс. респондентов в возрасте более 18 лет. Для значений близких к 50% погрешность составляет не более 3%, для значений близких к 30% - не более 2,6%, для значений близких к 10% - не более 1,8%.