От Евро-2012 украинцы ожидают улучшения имиджа государства, новых рабочих мест и лучших дорог - опрос

Киев. 3 сентября. УНИАН. Проведение Евро-2012 в Украине позволит поднять престиж государства, создать новые рабочие места, улучшить дороги, аэропорты и гостиницы, а также позволит стране заработать дополнительные средства.

Как свидетельствуют результаты исследования, которые на пресс-конференции в УНИАН представил руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей АНТИПОВИЧ, такого мнения придерживается большинство опрошенных граждан.

Говоря о важности турнира для Украины, большинство респондентов считают, что это вопрос престижа государства (42,3%), это новые рабочие места, созданные для развития инфраструктуры к чемпионату (40,3%), и улучшение качества дорог, аэропортов и гостиниц (35,9%).

Около трети опрошенных считают, что проведение Евро-2012 в Украине позволит заработать дополнительные средства (32,7%), возможность с лучшей стороны показать Украину Европе и миру (32,5%), обеспечить развитие городов, которые будут принимать чемпионат (29,8%).

Чуть меньше респондентов указывали на другие факторы важности чемпионата для Украины. Так, почти четверть опрошенных (22,8%) считают, что Евро-2012 – это тест на то, является ли Украина цивилизованным европейским государством, это дополнительный толчок для развития спорта (18,6%) и культуры (16,5%). Почти каждый шестой украинец считает, что Евро-2012 дает Украине новые возможности для вступления в Евросоюз (14,5%). Только 8,8% опрошенных украинцев считают, что турнир не является важным для Украины. Еще 8,4% не смогли определиться по этому вопросу.

По данным опроса, для востока Евро-2012 - это прежде всего новые рабочие места, для Донбасса - развитие принимающих городов, для юга – возможность заработать дополнительные деньги, а запад, центр и север думают о престиже государства.

Уровень готовности Украины к чемпионату граждане оценили на 2,4 балла из 5 возможных. В то же время уровень готовности Польши украинцы оценили на 3,4 балла. При этом север и Донбасс оценили уровень готовности Украины выше, чем запад и юг. Еще одна тенденция - чем выше уровень образования респондентов, тем хуже оценки они ставили.

Среди препятствий, которые больше всего тормозят организацию Евро-2012, украинцы называют прежде всего традиционные, наболевшие для себя и для страны проблемы, а уже потом проблемы, на которых акцентируют внимание инспекторы УЕФА.

Основными трудностями, которые больше всего мешают успешному проведению чемпионата, были названы экономический кризис (61,2%), политический кризис (54,4%) и наличие коррупции во власти (50,5%). Проблемы инфраструктуры к турниру упоминались реже: некачественные автодороги (39%), недостаточные темпы строительства стадионов (30,3%), отсутствие современных аэропортов (17,5%), отсутствие достаточного количества качественных гостиниц (17,2%), усложненное транспортное передвижение внутри городов (14,3%) и проблемы с передвижением на железнодорожном транспорте (8,8%).

Жители Донбасса ключевыми препятствиями для успешного проведения Евро-2012 видят экономический и политический кризисы, а жители юга – коррупцию во власти. Запад и север остро ощущают проблему недостаточных темпов строительства стадионов, в то же время Донбасс – проблему некачественных дорог, а восток – отсутствие гостиниц и аэропортов.

Опрос проводился социологической группой «Рейтинг» с 2 по 15 июля во всех регионах Украины. Методом личного формализованного интервью опрошено 2 тысячи респондентов старше 18 лет. Для значений, близких к 50%, погрешность составляет не более 3%, для значений, близких к 30% - не более 2,6%, для значений, близких к10% - не более 1,8%.

Региональное деление областей: запад (Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская, Черновицкая области), центр (Винницкая, Кировоградская, Полтавская, Хмельницкая, Черкасская); север (Киев, Киевская, Житомирская, Сумская, Черниговская), юг (Крым, Одесская, Херсонская, Николаевская), восток (Днепропетровская, Запорожская, Харьковская), Донбасс (Донецкая, Луганская области).