БЮТ 17 сентября под стенами КГГА проведет митинг против повышения коммунальных тарифов в столице

Киев. 3 сентября. УНИАН. Блок Юлии Тимошенко 17 сентября под стенами КГГА проведет митинг-протест против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в столице.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил народный депутат, председатель совета БЮТ в Киеве Анатолий СЕМИНОГА.

Он напомнил, что ранее БЮТ выступил с инициативой об установлении моратория на повышение тарифов и будет настаивать, чтобы этот вопрос рассматривался 17 сентября на сессии Киевсовета.

А.СЕМИНОГА напомнил, что действует постановление Кабинета министров Украины от 20 мая 2009 г. №529, согласно которому тарифы на жилищно-коммунальные услуги рассчитываются отдельно по каждому дому, в зависимости от запланированных количественных показателей фактического предоставления услуг. При этом, такой расчет поставщик должен сообщить владельцам жилья путем проведения общественных слушаний по каждому дому.

«Однако никаких общественных слушаний киевская власть не проводила, об этом даже речи не было. ЧЕРНОВЕЦКИЙ опять откровенно продемонстрировал свое безразличие не только к законам Украины, но и свое отношение к киевлянам», - подчеркнул А.СЕМИНОГА.

Он также отметил, что распоряжения председателя КГГА Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО о повышении тарифов изданы с превышением полномочий. В частности, по словам А.СЕМИНОГИ, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ нарушил законы «О жилищно-коммунальных услугах» и «О ценах и ценообразовании». Последний запрещает какое-либо повышение тарифов, если существует задолженность по выплате заработной платы, стипендий, пенсий и других социальных выплат.

По его словам, инициативу провести общественные слушания относительно новых тарифов на коммунальные услуги взял на себя БЮТ, и 1 августа эти слушания состоялись. По словам депутата, с 1 августа собрано 500 тыс. подписей киевлян, выступающих против повышения тарифов.

А.СЕМИНОГА отметил, что 17 сентября все эти подписи будут переданы Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ, чтобы он наконец начал считаться с мнением киевлян.

Народный депутат также выразил надежду, что депутаты Киевсовета поддержат принятие решения о введении моратория.