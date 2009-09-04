Компания ВОЛЯ улучшила интернет-тарифы для бизнеса

4 сентября 2009 г., Киев. С сентября компания ВОЛЯ улучшила обе группы

тарифных планов услуги высокоскоростного доступа в Интернет для новых и

действующих корпоративных абонентов.

В группе тарифных планов Speed Unlimited без ограничения скорости с

включенным объемом информации практически вдвое увеличен объем трафика

без изменения цены. Так, в абонентскую плату 130 грн/мес. включено 10 ГБ, 230 грн/мес. - 70 ГБ и 350 грн/мес. - 150 ГБ, 500 грн/мес - 250 ГБ. Эти тарифные

планы отличаются тем, что скорость передачи данных в них не ограничена и

предлагаемых объемов трафика достаточно для нужд практически любого офиса.

В данной линейке тарифных планов представлены пакеты, которые подойдут

как маленьким компаниям, которым требуется услуга для работы с электронной

почтой или с клиент-банком, так и компаниям, требования к передаваемой

информации которых существенно выше и включают обновления баз данных,

закачку видеофайлов высокого качества и использование другого тяжелого

мультимедийного контента, - отмечает Павел Солопихин, руководитель службы

по обслуживанию ключевых абонентов.

Ежемесячная абонентская плата с НДС, грн.

Объем смешанного трафика, включенного в абонентскую плату, МБ

S-Pro

130

10 000

L-Pro

230

70 000

XL-Pro

350

150 000

XXL-Pro

500

250 000

В группе тарифных планов Usage Unlimited с фиксированной скоростью без ограничения потребления трафика в каждом пакете была существенно увеличена скорость передачи данных:

Скорость Download, Кбит/с

Скорость Upload, Кбит/с

Ежемесячная абонентская плата с НДС, грн

Unlim M Pro

До 1024

До 1024

300

Unlim L Pro

До 2048

До 2048

500

Unlim XL Pro

До 4096

До 4096

800

Unlim XXL Pro

До 6144

До 6144

1200

Unlim XXXL Pro

До 8192

До 8192

1600

Тарифные планы без ограничения трафика теперь стали доступными для всех

корпоративных абонентов, желающих получить высокую скорость доступа при

фиксированной ежемесячной абонентской плате без дополнительных расходов в

случае перерасхода информации. Стоит заметить, что в тарифных планах Usage

Unlimited скорость одинаковая как для приема, так и для передачи данных,

поэтому они хорошо подходят тем, кто отправляет большие объемы информации

или активно работает с удаленными серверами, - подчеркнул Алексей Акулов,

руководитель отдела по работе с ключевыми абонентами.

Детальная информация о тарифах:

http://www.volia.com/internet/price_business

http://www.voliapro.com

Комплекс услуг для корпоративных абонентов предоставляется под торговой

маркой , который включает в себя доступ в Интернет, цифровое

телевидение и услуги дата-центра.

В компании создан отдельный офис по обслуживанию корпоративных абонентов,

предназначенный исключительно для юридических лиц. Выделена отдельная

телефонная линия для связи с соответствующими службами компании ВОЛЯ.

Подключение корпоративных пользователей осуществляется специальной

бригадой технических специалистов, которые обеспечены всем необходимым

оборудованием для подключения крупных офисных помещений. Информационно- консультационное обслуживание корпоративных пользователей обеспечивает отдельная группа

сотрудников, за каждым корпоративным абонентом закрепляется

индивидуальный высококвалифицированный менеджер. Документы для корпоративных

пользователей доставляют курьеры.

Одним из главных преимуществ компании в работе с корпоративными

пользователями является возможность обработки заявок день в день.

http://www.volia.com/support/business Заказ услуги для абонентов Воля

PRO

Офис по работе с корпоративными абонентами: Киев, ул. Киквидзе, 1/2.

График работы: C 9-00 до 21-00, без обеда и выходных.

Подключение и обслуживание: (044) 502-22-00,

pro@volia.com, www.voliapro.com, http://www.volia.com/

Компания ВОЛЯ является национальным украинским

провайдером и предоставляет комплекс современных телекоммуникационных

услуг:

кабельное цифровое телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет,

видео-по-запросу, голосовую связь.

Алина Сигда

Руководитель отдела PR компании ВОЛЯ

Тел./факс: 207-70-92

info@volia.com