Компания ВОЛЯ улучшила интернет-тарифы для бизнеса
4 сентября 2009 г., Киев. С сентября компания ВОЛЯ улучшила обе группы
тарифных планов услуги высокоскоростного доступа в Интернет для новых и
действующих корпоративных абонентов.
В группе тарифных планов Speed Unlimited без ограничения скорости с
включенным объемом информации практически вдвое увеличен объем трафика
без изменения цены. Так, в абонентскую плату 130 грн/мес. включено 10 ГБ, 230 грн/мес. - 70 ГБ и 350 грн/мес. - 150 ГБ, 500 грн/мес - 250 ГБ. Эти тарифные
планы отличаются тем, что скорость передачи данных в них не ограничена и
предлагаемых объемов трафика достаточно для нужд практически любого офиса.
В данной линейке тарифных планов представлены пакеты, которые подойдут
как маленьким компаниям, которым требуется услуга для работы с электронной
почтой или с клиент-банком, так и компаниям, требования к передаваемой
информации которых существенно выше и включают обновления баз данных,
закачку видеофайлов высокого качества и использование другого тяжелого
мультимедийного контента, - отмечает Павел Солопихин, руководитель службы
по обслуживанию ключевых абонентов.
Ежемесячная абонентская плата с НДС, грн.
Объем смешанного трафика, включенного в абонентскую плату, МБ
S-Pro
130
10 000
L-Pro
230
70 000
XL-Pro
350
150 000
XXL-Pro
500
250 000
В группе тарифных планов Usage Unlimited с фиксированной скоростью без ограничения потребления трафика в каждом пакете была существенно увеличена скорость передачи данных:
Скорость Download, Кбит/с
Скорость Upload, Кбит/с
Ежемесячная абонентская плата с НДС, грн
Unlim M Pro
До 1024
До 1024
300
Unlim L Pro
До 2048
До 2048
500
Unlim XL Pro
До 4096
До 4096
800
Unlim XXL Pro
До 6144
До 6144
1200
Unlim XXXL Pro
До 8192
До 8192
1600
Тарифные планы без ограничения трафика теперь стали доступными для всех
корпоративных абонентов, желающих получить высокую скорость доступа при
фиксированной ежемесячной абонентской плате без дополнительных расходов в
случае перерасхода информации. Стоит заметить, что в тарифных планах Usage
Unlimited скорость одинаковая как для приема, так и для передачи данных,
поэтому они хорошо подходят тем, кто отправляет большие объемы информации
или активно работает с удаленными серверами, - подчеркнул Алексей Акулов,
руководитель отдела по работе с ключевыми абонентами.
Детальная информация о тарифах:
http://www.volia.com/internet/price_business
Комплекс услуг для корпоративных абонентов предоставляется под торговой
маркой , который включает в себя доступ в Интернет, цифровое
телевидение и услуги дата-центра.
В компании создан отдельный офис по обслуживанию корпоративных абонентов,
предназначенный исключительно для юридических лиц. Выделена отдельная
телефонная линия для связи с соответствующими службами компании ВОЛЯ.
Подключение корпоративных пользователей осуществляется специальной
бригадой технических специалистов, которые обеспечены всем необходимым
оборудованием для подключения крупных офисных помещений. Информационно- консультационное обслуживание корпоративных пользователей обеспечивает отдельная группа
сотрудников, за каждым корпоративным абонентом закрепляется
индивидуальный высококвалифицированный менеджер. Документы для корпоративных
пользователей доставляют курьеры.
Одним из главных преимуществ компании в работе с корпоративными
пользователями является возможность обработки заявок день в день.
http://www.volia.com/support/business Заказ услуги для абонентов Воля
PRO
Офис по работе с корпоративными абонентами: Киев, ул. Киквидзе, 1/2.
График работы: C 9-00 до 21-00, без обеда и выходных.
Подключение и обслуживание: (044) 502-22-00,
pro@volia.com, www.voliapro.com, http://www.volia.com/
Компания ВОЛЯ является национальным украинским
провайдером и предоставляет комплекс современных телекоммуникационных
услуг:
кабельное цифровое телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет,
видео-по-запросу, голосовую связь.
Алина Сигда
Руководитель отдела PR компании ВОЛЯ
Тел./факс: 207-70-92