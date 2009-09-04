Изменения в Бюджетный кодекс требуют доработки – председатели сельсоветов

Киев. 4 сентября. УНИАН. Изменения в Бюджетный кодекс Украины, касающиеся бюджетов сел и поселков, требуют доработки. Такое мнение высказали сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатели сельских советов.

В частности, по словам почетного председателя Ассоциации сельских, поселковых и городских советов (Харьковская обл.) Виктора СЛЫША, предложенный проект нового Бюджетного кодекса, который предусматривает согласование каждым сельсоветом контрольных показателей с Министерством финансов, проблему не решает.

«Это просто путь к реализации предложения 10-летней давности по укрупнению территориальных общин. Если сегодня у нас немногим более 600 бюджетов, которые напрямую выходят на Минфин, причем не каждый район и не каждый город может выйти на Министерство финансов, чтобы показать свою специфику, то представьте, как 12 тысяч сельских общин будут напрямую общаться с Министерством финансов. Сегодня это практически нереально. Это просто путь к ликвидации малых территориальных общин и объединению их в общины по 4-5 тысяч человек, как и планировалось», – отметил В.СЛЫШ. «Единственный выход, который я вижу, – это прямое администрирование делегированных полномочий через органы государственного казначейства», – добавил он.

По словам Роздолевского сельского председателя (Артемовский р-н, Донецкая обл.) Натальи ТАРАСЕНКО, предлагаемые изменения несвоевременны, под них еще необходимо подготовить кадры и выделить деньги.

В свою очередь, Будильский сельский председатель (Лебединский р-н, Сумская обл.) Владимир ШКУРКО считает, что если изменения будут приняты, то «бюджет 2010 года будет формироваться и выполняться в ручном режиме, то есть всем председателям, а их 12 тысяч, придется ехать в Минфин и решать свои проблемы». «В нем (в проекте нового Бюджетного кодекса – УНИАН) есть позитивные моменты, но его необходимо доработать», – отметил В.ШКУРКО.

Как сообщал УНИАН, 23 июня т.г. Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» (новая редакция).

Законом предусмотрен формульный расчет трансфертов прямых взаимоотношений между государственным бюджетом и непосредственно бюджетами сел, поселков и городов районного значения.

Как отметил В.ЛИТВИН, законом предусматривается наличие 12 тысяч местных бюджетов вместо 700, существующих сегодня.

20 июля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ветировал данный закон и вернул документ в парламент со своими предложениями.