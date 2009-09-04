Национальный форум профсоюзов Украины заявляет, что будет и дальше держать вопрос тарифной политики на контроле

Киев. 4 сентября. УНИАН. Национальный форум профсоюзов Украины (НФПУ) заявляет, что будет держать вопрос тарифной политики на постоянном контроле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель НФПУ Мирослав ЯКИБЧУК сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Он напомнил, что 31 августа с. г. Окружной административный суд Киева признал противоправным постановление Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) о повышении розничных цен на газ для населения с 1 сентября.

«Если будет аппеляция, мы будем и дальше отстаивать свои права», - сказал М.ЯКИБЧУК.

По его словам, НФПУ держит вопрос тарифной политики на постоянном контроле. «Мы боремся за то, чтобы остановить рост тарифов, и считаем, что интересы граждан должны быть приоритетными», - добавил он.

При этом глава НФПУ напомнил, что НКРЭ не согласовала постановление о повышении цен на газ для населения с профсоюзами, как того требует пункт 4.9 Генерального соглашения между Кабинетом министров Украины, объединениями работодателей и профсоюзами на 2008-2009 годы.

Вместе с тем, НФПУ признает, что сам запрет на повышение цен не решает проблем в энергетической и коммунальной сферах. Потому НФПУ предлагает власти пять альтернативных путей решения проблемы - "но за счет реформ, а не за счет граждан".

Так, по словам М.ЯКИБЧУКА, необходимо навести порядок в сфере учета услуг ЖКХ, провести приватизацию сферы ЖКХ, усовершенствовать механизмы адресной поддержки населения, проводить жесткую политику энергоэффективности и форсировано развивать малую и альтернативную энергетики.

Как сообщал УНИАН, повышение цены на газ для населения с 1 сентября 2009 года было согласовано Украиной с Международным валютным фондом и соответствующий пункт был внесен в откорректированную в июле программу сотрудничества Украины и МВФ.

Однако 25 августа премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что в 2009 году цена на газ для населения повышаться не будет.

26 августа министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН заявил, что повышение цены на газ для населения с 1 сентября с.г. может не произойти, поскольку этот вопрос не согласован с профсоюзами. При этом он отметил, что профсоюзы на сегодняшний день не поддерживают повышения цены на газ для населения.

31 августа Окружной административный суд г. Киева удовлетворил иск НФПУ, в котором было обжаловано постановление НКРЕ № 811 «Об утверждении розничных цен на природный газ, который используется для потребностей населения» от 9 июля 2009 года. Постановление предусматривало повышение цены газа для населения на 20% с сентября с.г. и на 20% ежеквартально, начиная с января 2010 года.