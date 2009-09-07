Порт «Южный» и компания ТИС сели за стол переговоров

Взвешенная позиция трудового коллектива ГП «МТП «Южный» во главе с начальником порта Юрием КРУКОМ, подкрепленная мощной акцией протеста профсоюзного комитета порта, увенчалась успехом - представители частной стивидорной компании «Трансинвестсервис» сели за стол переговоров и перешли к прямому диалогу.

«Хочу поблагодарить руководителя и работников порта за то, что они умеют работать и умеют отстаивать позицию своего коллектива», – отметил и.о. министра транспорта и связи Василий ШЕВЧЕНКО.

«Я благодарю каждого работника коллектива, который самоотверженно трудиться, не поддаваясь на провокации оппонентов. Совместными усилиями мы намерены и далее отстаивать интересы порта, трудиться для развития порта, социальной стабильности и защищенности каждого работника порта и членов их семей. Благодарю всех, кто занял в этой ситуации принципиальную государственную и гражданскую позицию», – сказал начальник порта «Южный» Ю.КРУК.

Как сообщалось ранее, 4 сентября более трехсот работников порта провели массовые митинги возле Кабинета министров и Министерства транспорта и связи Украины с требованием остановить наступление ТИСа на порт. Голос портовиков был услышан – в Министерстве транспорта и связи прошла трехсторонняя встреча представителей министерства, порта «Южный» и «ТИСа», в результате которой был достигнут компромисс.

На расширенном совещании в Министерстве транспорта и связи Украины было принято компромиссное решение относительно постановки судна с технологическим оборудованием для контейнерного терминала компании ТИС по единоразовой временной схеме, а также было поставлено условие относительно урегулирования до 4 октября 2009 года спорных вопросов между ГП «МТП «Южный и ООО «ТИС».

«Наличие проблем во взаимоотношениях госпредприятий и частных компаний очевидно. Они созданы были не сегодня и не нами, возможно, в надежде, что решать их придется когда-то через десятки лет, но решать их надо сегодня и на уровне Кабинета министров и Министерства транспорта и связи. Главная из них - отсутствие четкого правового поля. Каждый конфликт можно рассматривать локально, но надо помнить, что попустительство со стороны государственных органов может обернуться миллионными убытками для портов», - отмечает Ю.КРУК.

Сегодня несовершенная судебная система и судебная ветвь власти позволяют принимать такие решения, которые приводят к разворовыванию государственных предприятий.

Руководство порта «Южный» с самого начала дало понять, что не приемлет язык шантажа, и предлагало руководство «ТИСа» отбросить язык ультимативного давления, заняв конструктивную позицию диалога в вопросах развития порта «Южный» и его инфраструктуры, где есть место и государственной и частной собственности. «Ситуация непростая и я считаю, что она должна решаться не методом давления, а путем переговоров. Порт, который имеет самые высокие показатели не только в отрасли, но и в целом в Украине и самую высокую динамику платежей в государственный бюджет, не будет соглашаться с любыми решениями на переговорах, а только с теми, которые сохраняют те результаты, которые нам удалось достичь во всех направлениях, начиная от вопросов развития, финансово- экономических показателей , заканчивая вопросами социального обеспечения работников порта», - говорит Ю.КРУК. Начальник порта Южный приветствует первые позитивные шаги, предпринятые руководством ООО «ТИС» на пути к конструктивному решению имеющихся спорных вопросов.