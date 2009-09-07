Элеткрокотлы от Biasi и «Завода АТОНМАШ» - альтернатива дорогому газу

В конце августа, как результат сотрудничества итальянского концерна Biasi и отечественного «Завода АТОНМАШ», начался выпуск новых электрических котлов для систем отопления. Доступная цена для широких слоев населения при европейском качестве - ключевое преимущество новинки. Сегодня это крайне актуально для Украины, поскольку до конца года газ для населения и предприятий коммунальной теплоэнергетики может подорожать на 20%, а замещение газа, как топлива, дешевым «ночным» тарифом электроэнергии – приоритет сегодняшнего дня.

Новая модель Saetta на рынке будет представлена под торговой маркой Biasi. Как отметила Людмила Арзыбова, директор представительства Biasi в Украине, решение производить котел на отечественном «Заводе АТОНМАШ» было принято для снижения цены продукта и сокращения пути его доставки покупателям.

Совместное производство новинки стало реальным благодаря содействию Международной ассоциации термоэнергетических компаний МАТЕК. «Мы помогли отечественному производителю расширить свое производство и ассортимент продукции, а иностранному концерну – найти достойного партнера», - подчеркнул Дмитрий Чубенко, президент МАТЕК, советник министра ЖКХ, заслуженный энергетик Украины.

На уникальной для Украины линии сборки настенных котлов «Завода АТОНАМАШ», расположенной в Красилове (Хмельницкая обл.), будут производить электрокотлы мощностью 9 и 24 кВт. К концу года линейка расширится котлами мощностью 16 кВт, сообщают пресс-службы компаний. «По техническому заданию и инженерным разработкам Biasi на современной сборочной линии будет осуществляться крупно-узловая сборка котлов, тестирование готовых изделий, тщательная проверка автоматики и технических параметров модели и упаковка», - уточняет Станислав Головня, зам. ген. директора по техническим вопросам ЗАО ХК«Укртехнопром».

Этот новый электрокотел классического типа, с четырехступенчатой регулировкой мощности. К новому котлу можно подключить бойлер косвенного нагрева. Разработанная Biasi модель отличается привлекательным дизайном, компактностью и скромным весом (высота/ширина/глубина - 745/368/236, мм, вес – 34 кг), благодаря чему можно экономить место в помещении - вешать котел на стену.

Кроме того, конкурентная особенность новинки - простота в монтаже, обеспеченная удобным расположением робочих узлов. Так, панель управления помещена внизу, а электронная плата - вверху корпуса, что значительно облегчает подключение и обслуживание котла, сохраняет время монтажников и сервисантов. Для покупателей, помимо доступной цены, отличительные особенности продукта - бесшумность в работе, возможность каскадного подключения для увеличения мощьности и экологичность (отсутствие вредных выбросов и посторонних запахов при работе).

«Переговоры по производству котла велись с начала года – рассказывает Людмила Арзыбова, - мы сделали заявку на производство, предоставили необходимую документацию по технологии производства, сформировали техническое задание по комплектации. Буду откровенной, было сложно выбрать производителя в Украине, поскольку у Biasi очень высокие требования к качеству. Мы должны были удостовериться в том, что на украинском заводе можно производить продукты, соответствующие стандартам европейского производителя. Сотрудничая с «АТОНМАШ», Biasi решает свои стратегические цели – максимально приблизиться к потребителю, создавать продукты достойные по качеству и доступные по цене. За счет украинской сборки модель электрокотла будет более экономичной при достойном качестве.. Концерн Biasi планирует поставки украинского котла через свою сеть и в другие страны, в том числе и страны ЕС.»

Не смотря на скромный объем производства (до конца 2009 года планируется изготовить более 1000 единиц продукции), факт сотрудничества между европейским и отечественным производителями красноречиво говорит о большом кредите доверия к качеству работ и высокой оценке технических возможностей отечественного завода.

«Это не первый опыт производства продуктов для автономного отопления по техническим заданиям для других торговых марок. Мы изготавливаем продукты для заказчиков из Чехии, России, Болгарии, - отмечает Станислав Головня. - Благодаря таким заказам, как электрокотел для Biasi, завод сохранит и создаст новые рабочие места, что особенно актуально в период финансово–экономического кризиса».

Справка о компании BIASI

BIASI была основана в 1938 году. Из небольшой мастерской по производству бытовых и промышленных котлов компания стала одним из ведущих мировых концернов-производителей отопительного оборудования. В состав BIASI Group входит семь заводов на территории Италии. Гордость компании - собственный литейный завод по отливке чугуна Фондвер (Fondver) в Вероне. Инвестиции в оснащение цеха, площадью 150 тыс. м2, в момент его создания превысили в сегодняшнем эквиваленте 3 млн евро, что позволило укомплектовать его по последнему слову техники. Объем производства завода Фондвер составляет около 22 тонн обработанного материала в час и 50 тыс. тонн чугуна в год. Благодаря такому уникальному производству сегодня BIASI входит в тройку крупнейших европейских лидеров чугунного литья и производителей чугунных теплообменников и радиаторов. С 1986 года BIASI начала производить настенные котлы на заводе, расположенном в Порденоне (Pordenone). Сегодня объем производства этого завода превышает 150 тыс. котлов в год. Представительство BIASI в Украине было открыто 10 декабря 2008 года. Подробнее о компании - http://www.BIASI.it, http://biasiukraine.blogspot.com.

Справка о «Заводе «АТОНМАШ»

В 2006 году из состава ОАО «Красиловский машиностроительный завод» выделено отдельное предприятие — ООО «Завод Атонмаш», которое является одним из ведущих предприятий компании Укртехнопром. Продукция завода сертифицирована в Украине, России, Белоруссии, Молдавии. Предприятие первое среди аналогичных в теплотехнической отрасли внедрило и сертифицировало систему управления качеством в соответствии с требованиями ДСТУ ISO 9001-2001. Ассортимент продукции насчитывает более 30 разновидностей бытовых котлов, предназначенных для теплоснабжения индивидуальных жилых домов, квартир, административно-хозяйственных и производственных объектов, оборудованных автономными системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя. За историю своего развития предприятие стало большим современным заводом европейского образца с передовыми технологиями производства отопительной техники, производящим более 100 тысяч единиц отопительной техники в год. Подробнее о компании - http://www.aton.ua.

Справка о МАТЭК

Международная ассоциация термоэнергетических компаний - неприбыльная, неправительственная организация, объединяющая энергосервисные компании, которые производят, поставляют, реализуют, монтируют и обслуживают термоэнергетическое оборудование. Организация была создана 23 апреля 2003 года. В настоящее время в МАТЭК входят более 40 украинских предприятий и организаций, представители российского бизнеса, имеющие свою сеть предприятий во всех регионах РФ (более 300 предприятий), 4 словацкие компании и одна шведская компания. В Украине сегодня действуют 20 региональных центров МАТЭК. Подробнее об организации - http://www.matek.org.ua.

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