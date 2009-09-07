Введение временного автомобильного сбора увеличит цены на иномарки на 20% – Ассоциация автоимпортеров

Киев. 7 сентября. УНИАН. Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) заявляет, что введение временного автомобильного сбора увеличит цены на импортные автомобили на 20%, а также будет способствовать возобновлению «серых» схем ввоза иномарок.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор ВААИД Олег НАЗАРЕНКО.

По его словам, 1 сентября т.г. в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона №5080 «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам налогообложения (относительно поддержки уровня занятости в Украине в условиях мирового финансового кризиса)». Этот документ, внесенный народными депутатами Украины Сергеем ТЕРЕХИНЫМ (фракция БЮТ), Евгением СИГАЛОМ (БЮТ), Николаем ПРИСЯЖНЮКОМ (Партия регионов), Юрием ЛИТВИНЫМ (Блок Литвина) и другими, предусматривает с 1 января 2010 года введение временного автомобильного сбора в размере 15% сроком на три года.

При этом О.НАЗАРЕНКО отметил, что причиной создания и внесения в ВР нового законопроекта, который регламентирует введение и действие временного автомобильного сбора, а фактически является очередной попыткой искусственного ограничения продаж импортных транспортных средств на территории Украины, является желание подменить 13-процентную таможенную надбавку к импортной пошлине, срок действия которой закончился 6 сентября 2009 года.

Гендиректор ВААИД также добавил, что в случае принятия данного законопроекта Ассоциация автоимпортеров будет «апеллировать в международные организации», поскольку он нарушает нормы и правила ВТО.

Как сообщал УНИАН, с 6 марта по 6 сентября 2009 года в Украине действовала временная целевая надбавка к ставкам ввозной пошлины на легковые, грузовые автомобили и автобусы в размере 13% от таможенной стоимости.

Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) насчитывает 114 компаний официальных автоимпортеров и автодилеров.