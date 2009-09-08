В Ялте открывается съемочный период фильма «Алые паруса»

Телеканал «Интер», студия «Интер Медиа Продакшн», совместно с компаниями «Укртелефильмтрест» и «Пронто Фильм» начинают съемки грандиозного проекта – 4-х серийного фильма под рабочим названием «Алые паруса». Это новое прочтение одноименного известного романа классика Александра Грина. Художественным руководителем проекта стал Роман Балаян, а роли Ассоль и капитана Грея исполнят Вероника Иващенко («Глянец», «С.С.Д.», «Ранетки») и Александр Бухаров («Слуга государев», «Волкодав», «Господа офицеры. Спасти императора»). Кроме них, в проекте задействованы такие мэтры, как Юрий Стоянов, Альберт Филозов, Александр Лазарев старший, Семен Фурман, Михаил Светин, Эвклид Кюрдзидис и другие.

Премьера картины состоится весной на телеканале «Интер».

Съемки картины будут проходить в сентябре и октябре этого года в два этапа: первый – в Ялте, второй – в Киеве.

Открытие съемочного периода фильма «Алые паруса» и торжественное разбитие тарелки состоится в городе Ялта в четверг, 10 сентября 2009 года в 08.00 на территории Ялтинской киностудии по улице Мухина, 3. В первый съемочный день будут сниматься эпизоды с участием Вероники Иващенко, Юрия Стоянова и Альберта Филозова.

АННОТАЦИЯ:

История, придуманная замечательным писателем Александром Грином, похожа на сказку. Романтические мечты юной и прекрасной Ассоль волшебным образом сбываются. Конечно, такое могло случится только в сказке… Или в жизни. Вы спросите, почему Алые Паруса? Зачем снова история Ассоль и капитана Грея? Все же было разрешено и так счастливо… Да. Но все было не совсем так. В нашем фильме вам предстоит еще раз встретиться с любимыми героями Александра Грина: Ассоль, ее отцом Лонгреном, капитаном Греем, но на этот раз еще и познакомиться с новыми персонажами нашей истории…

«Алые паруса» (рабочее название) Художественный руководитель проекта: Роман Балаян

Продюсеры: Егор Бенкендорф, Виталий Климов, Сергей Недзельский, Максим Асадчий

Режиссер: Александр Стеколенко

Сценарий: Павел Финн, Олег Гаенко, Анна Костылева

Оператор-постановщик: Алексей Цвелодуб

Художник-постановщик: Алексей Величко

Актеры: Вероника Иващенко, Александр Бухаров, Юрий Стоянов, Альберт Филозов, Александр Лазарев старший, Михаил Светин, Семен Фурман, Эвклид Кюрдзидис и др.

Аккредитация проходит до 15.00 среды, 9 сентября 2009 года: Тарас Фролов (моб. +8 (067) 442-17-43, раб. 8 (044) 490-67-65 (вн. 3682) или Алина Мазурова ( моб. 8 (095) 340-99-99, раб. 8 (044) 490-67-65 (вн. 7810).

Телеканал «Интер» – общенациональный канал. В эфире с октября 1996 г. Техническое покрытие в панели GFK – 99 %. Входит в медиагруппу «Интер» наряду с телеканалами НТН, К1, К2, «Энтер», «Энтер-Фильм», «Мегаспорт». Среднесуточная доля аудитории «18+» за 2008 год составила 21,02% (города 50 тыс.+). www.inter.ua