Роспуск Верховной Рады был бы целесообразным только как основание для отставки премьера – эксперт

Киев. 8 сентября. УНИАН. Директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ считает, что инициатива роспуска Верховной Рады является целесообразной только если ее следствием может стать отставка премьер-министра.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам политолога, на сегодня возможным вариантом является только самороспуск парламентской коалиции путем выхода из нее одной или нескольких депутатских фракций.

Если фракции примут такое решение и коалиция прекратит свое существование, отметил он, то результатом этого должно стать сложение полномочий правительством.

По словам В.КАРАСЕВА, после этого в конституционные сроки должна быть сформирована новая коалиция, которая должна сформировать новый Кабинет министров.

Вместе с тем, он допустил, что в случае такого развития событий Верховная Рада может продолжать работать и в режиме ситуативной коалиции.

Учитывая конституционную норму о том, что после сложения полномочий Кабинет министров продолжает исполнять свои обязанности до начала работы новосформованого правительства, политолог отметил, что “если роспуск Верховной Рады не приведет к отставке премьер-министра, то такой шаг является нецелесообразным”.