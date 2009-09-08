Группа «ТАС» прогнозирует сокращение объема страховых премий в 2009 году на 30%

Киев. 8 сентября. УНИАН. Падение объема страховых премий страховых компаний в 2009 году прогнозируется на уровне 30% при росте страховых выплат до 5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз в ходе круглого стола в УНИАН, посвященного вопросам развития рынка страховых услуг озвучил заместитель председателя правления ЗАО «Страховая группа «ТАС» Максим ГАПЧУК.

«В 2009 году убыточность растет, и мы ожидаем, что страховые выплаты составят около 5 млрд. грн. При этом сокращение объемов премий мы оцениваем на уровне около 30% к прошлому году», - сказал он.

По словам М.ГАПЧУКА, по оценкам группы, в 2008 году на рынке страхования Украины объем страховых выплат составил около 3,7 млрд. грн. При этом объем заявленных страховщиками резервов – около 12 млрд. грн.

«Таким образом, формирование страховых резервов и их размер в прошлом году был достаточен для покрытия в два раза большего объема страховых возмещений», - отметил М.ГАПЧУК.

В то же время, по словам заместителя председателя правления, на сегодняшний день остается много вопросов, связанных не с объемом резервов, а с качеством их формирования, поскольку, пользуясь слабым госрегулированием и неоднозначностью законодательства, большинство страховщиков формировали резервы в ценных бумагах, стоимость которых на сегодняшний день ощутимо упала.

«Мы хотели, чтобы законодательно Госфинуслуг нашла возможность и предприняла шаги к ужесточению требований к резервам страховых компаний. Нельзя отделять банковский сектор и страховой как две неравнозначные отрасли», - сказал М.ГАПЧУК, отметив при этом, что отдельного урегулирования требуют взаимоотношения страховщиков с банками, поскольку в период кризиса у страховых компаний возникали серьезные трудности, связанные с замораживанием их депозитов в банковских учреждениях.

М.ГАПЧУК также добавил, что, по оценкам компании, на сегодняшний день в Украине общая сумма застрахованных рисков оценивается в 500 млрд. грн., что составляет более 50% от ВВП. При этом в развитых странах этот показатель в 2 раза превышает объем ВВП.

«Поэтому, рынку Украины есть еще куда расти. Главное чтобы страховые компании, менеджеры и акционеры понимали, что прибыль, особенно в трудные времена, это не главное, а главное социальная значимость для клиентов», - подытожил он.

Справка УНИАН. ЗАО «Страховая компания «ТАС» создано 6 мая 2000 года под названием ЗАО «Страховая компания «ПриватПолис».

24 апреля 2001 года компания была переименована в ЗАО «Страховая компания «ТАС».

По итогам первого полугодия 2009 года страховые платежи компании составили 68,799 млн. грн., страховые выплаты – 1,99 млн. грн.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, на 28 августа 2008 года акционерами компании являлись: Alkemi Limited (Кипр) – 24,5128%, ЗАО «Страховая компания «Индустриальная» – 65,4105% и Сергей ТИГИПКО – 10,0513%.

В конце марта 2009 года С.ТИГИПКО продал принадлежащий ему пакет акций страховщика ООО «Инвест-Сити». При этом, по данным СК, конечным ее владельцем является Сергей ТИГИПКО.