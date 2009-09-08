Украинский БТА-Банк дарит деньги в обмен на деньги

Во времена экономического кризиса проблема сохранения и приумножения сбережений не менее актуальна, чем во времена стабильности. Чтобы защитить свои накопления, многие пытаются играть на курсовых колебаниях – рискуя стать жертвой мошенников покупают и продают иностранную валюту на пиках движения курсов. Для тех же, кто не гонится за спекулятивной прибылью, а хотел бы просто сберечь и приумножить собственный капитал, лучшим решением является депозит в надежном банке. Одним из таких стабильных банков с безупречной 17-летней репутацией является украинский БТА-Банк. Особым поводом обратить внимание именно на это финансовое учреждение стала депозитная акция «Деньги, Деньги, Деньги!», которая стартовала в банке 28 августа. Благодаря ей, кроме полагающихся вкладчикам приличных процентов, каждый получает шанс ежедневно выиграть по 100 гривен. Раз в неделю разыгрывается 1000 гривен. Каждый месяц – 10000 гривен. А 28 декабря, прямо под новогоднюю елочку, можно получить и финальный приз в 100000 гривен.

Тем, кто сомневается, стоит ли доверять свои деньги отечественным банкирам, будет полезно узнать, что 13 августа 2009 года рейтинговое агентство Кредит-Рейтинг подтвердило рейтинг надежности депозитов БТА-Банка на уровне 4 (высокий уровень надежности). Эксперты организации уверены, что банк способен в срок и в полном объеме выполнить все свои обязательства перед клиентами, независимо от тенденций и развития событий на рынке банковских услуг Украины.

По результатам деятельности за первые два квартала 2009 года БТА-Банк сохранил и подтвердил свои позиции стабильного и надежного учреждения, демонстрируя прибыльную работу и все возрастающее доверие вкладчиков. Даже в самые тяжелые для банковского рынка периоды украинский БТА вовремя и в полном объеме выполнял все свои обязательства перед клиентами, сохраняя при этом высокое качество обслуживания