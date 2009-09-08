Большие страны Европы хотят использовать Украину как “разменную монету” в геополитической игре - Хмара

Киев. 8 сентября. УНИАН. Большие страны Европы хотят использовать Украину как “разменную монету” в геополитической игре.

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН выразил народный депутат нескольких созывов, член УНП Степан ХМАРА.

По его словам, в последнее время в Европе произошла смена вектора поведения, которое можно охарактеризовать как охлаждение отношения к Украине со стороны европейцев.

С.ХМАРА отметил, что в Европе пытаются использовать Украину как “разменную монету” в большой геополитической игре. Как пример он привел последние встречи и переговоры руководителей России и Германии Дмитрия МЕДВЕДЕВА и Ангелы МЕРКЕЛЬ, в частности относительно построения новых газопроводов в обход Украины.

Вместе с тем экс-депутат заметил, что ухудшение отношения к Украине на международной арене связано и с внутренними проблемами нашего государства.

Среди них он назвал масштабную коррупцию, парламентский кризис и другие неурядицы.

С.ХМАРА обвинил премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО в “сдаче” национальных интересов Украины в январе нынешнего года во время подписания соглашений о снабжении российского газа в Украину. Он назвал подписанный документ крайне невыгодным для Украины. По его мнению, представители украинской стороны сознательно пошли на такой шаг, за что должны нести ответственность.