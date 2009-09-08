На POGODA.ukr.net — прогнозы «на дорожку»

На POGODA.ukr.net появилась информация о погодных условиях на дорогах Украины

Если вы планируете путешествовать по Украине — не полагайтесь на случай, а лучше загляните в раздел «Погода на дорогах» на POGODA.ukr.net, чтобы уточнить погодные условия по всему маршруту – данные о температуре воздуха, облачности, осадках, атмосферном давлении, силе и направлении ветра.

«Погода на дорогах» проложит для Вас самый короткий или самый быстрый путь, рассчитает длину всего маршрута в километрах, расстояние между отдельными населенными пунктами и ориентировочное время прибытия в каждый. Для этого нужно указать в соответствующих полях начальный и конечный пункты, дату и время выезда, промежуточные точки. Можно даже выбрать среднюю скорость движения по разным типам дорог. Вы также увидите свой маршрут на карте и узнаете погоду в разных пунктах по пути следования, наведя на них мышкой.

«Самое главное в новой услуге - это возможность «предвидеть» погоду на то время, когда придется проезжать определённый населенный пункт или дорожный участок. Это поможет избежать неожиданных задержек в пути» — говорит Дмитрий Чекед, бренд-менеджер ресурса POGODA.ukr.net.

POGODA.ukr.net желает вам приятного путешествия и «ни гвоздя, ни жезла»!.