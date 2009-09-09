Джаз в Стране Коктебель

С 10 по 13 сентября в знаменитой Стране Коньяков Коктебель снова будет звучать джаз. Главным подарком для ценителей джаза станет презентация нового проекта КОЗАК-ДЖАЗ-РОК украинской группы Haydamaky и польского коллектива Voo Voo.

В этом году палитру красок бархатного сезона обогатят своей музыкой питерская группа "Tequillajazz", британская группа "Oi Va Voi", венгерские этно-джазмены "Djabe" и британская звезда Courtney Pine со своими музыкантами.

Также в "Koktebel Jazz Festival 2009" примут участие гости из Беларуси: фрик-кабаре "Серебряная Свадьба", Akana, CherryVata и из России: Rekevin, Alissidjazz, Funky Soul Band. Украину представят Pur Pur, Татьяна Боева и Play.Boyev.Band, "Всяк випадок", Vexlarsky Orchestra, Квинтет Дениса Аду, 2 Sleepy, Live, Юлия Рома и Просто Неба Project, dj DerBastler, Sergio Mega, dj Sivash, dj. Ekspert, Live, Aquabeat, Live. Вечерние выступления на NU Jazz по своему стилю будут отличаться от дневных.

На знаменитой волошинской сцене зрителей ожидает дневной классический джаз. А именно, выступят: Виктор «Зидан» Павелко, Владимир Лебедев, Артём Менделенко, Юлия Рома, Тамара Лукашева, Татьяна Боева, Дмитрий Коваленко, Сурен Томасян, а также Александр «Метеор» Павлов.

Уже традиционно, на протяжении многих лет, Завод марочных вин и коньяков «Коктебель» поддерживает это очень яркое и незабываемое мероприятие и остаётся преданным другом и партнёром фестиваля! Мы гордимся тем, что такая музыка звучит на нашей земле. Именно здесь прекрасно сочетается утончённый джаз, бокал хорошего вина, голубые вершины Кара-Дага и ласковое море, создавая полную гармонию удивительной местности.

Заметим, что в этом году 7-й фестиваль совпал с очень значимым событием - 130-летним юбилеем промышленного виноделия в Коктебеле. «Этот год для Завода марочных вин и коньяков «Коктебель» стал особенно знаковым. В сентябре промышленному виноделию в Коктебеле исполняется 130 лет. Особенно приятно, что мы имеем такую прекрасную возможность отпраздновать это событие вместе, в кругу наших друзей и партнёров по фестивалю. А хорошую джазовую музыку прекрасно дополнит бокал хорошего натурального вина», - подчеркнул Александр Гаран, Председатель правления ЗАО «ЗМВК «Коктебель».

Справка о компании:

Завод марочных вин и коньяков «Коктебель» - одно из крупнейших и старейших винодельческих предприятий на территории бывшего СССР.

ЗАО «ЗМВК «Коктебель» - производитель коньяков, молодых и марочных (старых и коллекционных) вин, имеющий полный цикл производства. Завод располагает 2,200 тыс. га виноградников.

На территории ЗАО «ЗМВК «Коктебель» находится крупнейшая в Европе мадерная площадка и энотека. По решению Министерства аграрной политики Украины энотека ЗАО «ЗМВК «Коктебель» признана Национальным достоянием Украины.

На счету торговой марки «Коктебель» 13 Гран-При, 111 золотых, 37 серебряных, 9 бронзовых медалей, 1 Большая золотая медаль Международного профессионального конкурса вин и крепких напитков под патронажем O.I.V. и 1 звезда ПродЭКСПО.