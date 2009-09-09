Медиагруппа «ПрессЦЕНТР»: кампания для тех, кому не все равно, или зачем сегодня читают ежедневную прессу

25 августа стартовала осенняя рекламная кампания «Газеты по-киевски», «Газеты нашего района» и других проектов Национальной сети городских газет (медиагруппы «ПрессЦЕНТР»).

«Эта рекламная кампания не похожа на предыдущие своей концепцией, особенной миссией, - комментирует директор по маркетингу Оксана Маляренко. - Перед этапом разработки слогана собственными силами мы провели серию глубинных интервью (63) постоянных и потенциальных читателей «Газеты…», чтобы узнать – что люди ожидают от «Газеты…», какие эмоции у них вызывает ежедневная пресса. И мы получили достаточно интересные, несколько даже неожиданные данные: сейчас люди читают не только для того, чтобы узнать новости, получить какую-то ценную практическую информацию, развлечься. В первую очередь они читают газеты, чтобы почувствовать себя человеком с активной жизненной позицией, которому небезразлично то, что происходит в его городе. Читают, чтобы подключиться к оценке событий, почувствовать такое редкое на сегодняшний день чувство присоединения.

Поэтому в качестве слогана рекламной кампании «Газеты по-киевски» осени 2009-го года мы выбрали «ДЛЯ НЕБАЙДУЖИХ. ДЛЯ ТИХ, КОМУ НЕ ВСЕ ОДНО». Мы решили полностью отказаться в рекламных посылах от подчеркивания контентных преимуществ бренда, отличительных особенностей, от обещаний потребителю, как это принято».

В рекламной кампании использованы массовые носители: 7 радиостанций и 5 телеканалов (УТ-1, ICTV, 5 канал, ТЕТ, Сити, Европа +, Авторадио, Джем, Мелодия, Русское радио, Кисс, радио Эра), а также региональные ТВ и радиоканалы в городах миллионниках.

Кроме того, слоган «ДЛЯ НЕБАЙДУЖИХ» можно увидеть на 15-ти автобусах маршрутного такси, а также в точках продажи прессы (315 киосков в Киеве). Баннер «Газеты по-киевски» на знаковом месте под часами на Центральном железнодорожном вокзале сегодня тоже работает на «небайдужих».

В рамках рекламной кампании, как уже писалось ранее, выпущены 10 тематических спецвыпусков «Газеты по-киевски», которые в сентябре бесплатно распространяются в утренние часы пик в рабочие дни на станциях метрополитена и перекрестках столицы общим тиражом 2 млн. экз. Бюджет спецвыпусков – 780 тыс. грн.

Медиагруппа «ПрессЦЕНТР» является учредителем и издателем Национальной сети городских газет: «Газета по-киевски», «Газета нашего района» (Киев), «Газета по-днепровски», «Газета по-харьковски», «Газета по-одесски», «Газета по-львівськи», «Газета по-донецки»;

Национальной сети городских порталов. Общенациональный тираж за неделю – 730 100 экз.

«Газета по-киевски» – городская общественно-политическая газета. Выходит ежедневно тиражом 58 тыс. экз., в четверг с ТВ-программой – тиражом 88 тыс. экз. Аудитория одного номера 230 тыс. человек (NRS 2009/1). Продается во всех точках продажи прессы.