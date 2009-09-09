Украине для предотвращения внешних угроз во время выборов нужно провести ряд реформ, считает эксперт

Киев. 9 сентября. УНИАН. Чтобы предотвратить внешние угрозы суверенитету и независимости государства, связанные с выборами Президента или парламента, в Украине нужно провести ряд реформ.

Такое мнение высказал эксперт Института внешней политики Дипломатической академии Украины Александр ПАЛИЙ на пресс-конференции в УНИАН на тему: “Реформы могут спасти украинскую независимость”.

“Каждые выборы – это референдум “за“ или “против“ независимости Украины”, - сказал А.ПАЛИЙ. При этом, по его оценкам, Украина продолжает оставаться “в политике нынешнего российского руководства целью №1”.

По мнению эксперта, РФ стремится “установить в Украине марионеточный режим, подчинить страну, ликвидировать ее независимость... установить контроль над общественной и духовной жизнью”. Для достижения своей цели, считает он, Россия “подкупает” ряд европейских государств, в частности, Германию, Францию, Италию и другие, предоставляя им привилегированные права на участие в разработке нефтегазовых месторождений, льготную цену на газ и т.п.

В этой ситуации, считает А.ПАЛИЙ, отечественная политическая элита не состоятельна адекватно реагировать на такие вызовы и должным образом защищать суверенитет своего государства. Еще больше, по его мнению, положение осложняет отсрочка вступления Украины в ЕС и НАТО на неопределенный срок, в связи с чем зарубежные специалисты сегодня называют Украину “одним из наиболее вероятных регионов возможного серьезного военного конфликта”.

Чтобы избежать рисков и угроз суверенитета, которые особенно обостряются во время выборов, в Украине, по убеждению А.ПАЛИЯ, нужно провести ряд реформ. В первую очередь – адекватную конституционную реформу, которая бы позволила внедрить механизмы сдерживаний и противовесов, четко размежевала полномочия ветвей власти и способствовала прекращению длительного политического противостояния.

Во-вторых, с точки зрения эксперта, нужно внести изменения в избирательное законодательство и усилить ответственность каждого парламентария перед своими избирателями, ввести открытые списки, а возможно, и вернуться к мажоритарной системе выборов.

Кроме этого, считает А.ПАЛИЙ, нужна судебная реформа, реформа правоохранительных органов и ряд других, которые бы позволили преодолеть искусственный раскол в обществе и объединить украинский народ.

“Если Украина будет целостной, нам, практически, не страшно никакое крупное государство и вообще никакая серьезная опасность, существующая сегодня в мире”, - подчеркнул А.ПАЛИЙ.