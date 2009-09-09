Недоброкачественная реклама импортных лекарств приводит к бесконтрольному принятию лекарств - эксперт

Киев. 9 сентября. УНИАН. Недоброкачественная реклама импортных лекарств приводит к бесконтрольному принятию лекарств и самолечению украинцев.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент Объединения организаций работодателей медицинской и микробиологической промышленности Украины Валерий ПЕЧАЕВ.

“Общий объем расходов иностранных фармкомпаний на рекламу лекарств в Украине в различных медиа только за первое полугодие 2009 года составляет почти 500 миллионов гривен”, - сказал он, отметив, что все рекламируемые препараты - “это генериковые препараты, давно вышедшие из-под патента”.

“Подобные генерики производят и отечественные производители, однако их цена втрое или и более раз ниже импортных аналогов. Покупатель, приобретая генериковый импортный препарат, фактически платит не за лекарство, а за трейд-марку”, - отметил В.ПЕЧАЕВ.

По его словам, объем продаж отечественных производителей лекарств в натуральном выражении составляет 70% рынка, а в денежном - 25%, а импортных лекарственных препаратов продается 30%, что в денежном выражении составляет 75% всего рынка лекарств Украины. “Инновационные препараты занимают всего 5% рынка. Эти препараты находятся под патентной защитой и обычно не рекламируются в средствах массовой информации, поскольку нет надобности доказывать их эффективность", - отметил он.

В.ПЕЧАЕВ также сообщил, что в мае текущего года Объединение организаций работодателей медицинской и микробиологической промышленности подало в Антимонопольный комитет заявления в отношении 21-го лекарственного препарата, реклама которых не отвечает действительности, еще 9 исков готовятся. “Мы призываем Антимонопольный комитет Украины ускорить рассмотрение исков в отношении данных препаратов, а Верховную Раду - рассмотреть представленный Кабмином Закон о внесении изменений в "Закон о рекламе", - отметил В.ПЕЧАЕВ.

Он отказался сообщить журналистам названия лекарственных препаратов, реклама которых не отвечает действительности. “Я не могу их назвать. Они есть все в Антимонопольном комитете. Сознательно не могу называть, потому что это может быть расценено как недобросовестная информация. Без рассмотрения я не имею права этого делать”, - сказал он.