Кендзёр обвиняет нынешнее руководство Народного руха в реализации политики уничтожения партии

Киев. 9 сентября. УНИАН. Народный депутат Украины Ярослав КЕНДЗЁР обвиняет нынешнее руководство Народного руха Украины во главе с Борисом ТАРАСЮКОМ в проведении политики уничтожения партии.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Неизвестные и важные страницы Народного руха Украины».

«Нас не может не тревожить, как смещаются акценты... Нас очень тревожит, почему произошло так, что Народный рух Украины потерял все свои идеологические принципы, стал глухим и немым, особенно с приходом на должность председателя Народного руха сегодняшнего председателя Бориса Ивановича ТАРАСЮКА, почему в Украине делаются откровенно антиукраинские действия, а Народный рух молчит – он оглох и онемел», - сказал Я.КЕНДЗЁР.

По его словам, раньше, во времена Вячеслава Чорновила, “Рух реагировал на малейшие случаи, которые угрожали национальным интересам Украины”. Сегодня же, отметил он, НРУ очень долго выжидает с оценкой подобных событий. Народный депутат объяснил, что имеет в виду запоздалую реакцию партии по поводу вооруженного конфликта России и Грузии в прошлом году, а также известного обращения Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА к главе Украинского государства Виктору ЮЩЕНКО в этом году.

Я.КЕНДЗЁР считает, что из-за политики нынешнего руководства Народный рух пошел на союз с БЮТ и стал “подсобным рабочим или обслуживающим персоналом у политической силы “Блока Юлии Тимошенко”. Об этом, добавил он, свидетельствуют последние голосования в Верховной Раде по преодолению вето Президента, когда трое руховцев, вместе с Б.ТАРАСЮКОМ, голосовали “за антиконституционные законы”.

Кроме того, убежден Я.КЕНДЗЁР, нынешнее руководство НРУ получает материальную поддержку от БЮТ. По его мнению, свидетельством этого является большое количество размещенных по стране “биг-бордов” с изображением Б.ТАРАСЮКА и его приветствиями с двадцатой годовщиной создания партии.

Подытоживая, Я.КЕНДЗЁР сказал: “Сегодня двадцатилетнюю историю Народного руха можно разделить на два периода: Рух чорновиловский, который от плоти, крови и духа был совестью украинского дела, и Рух ТАРАСЮКА, который торгует идеалами Руха”.

С критикой в адрес нынешнего руководства Народного руха выступил и народный депутат Украины Иван СТОЙКО. “После 2004 года Рух убаюкали и сделали все, чтобы он ушел в историю. Кто это сделал – всем известно - нынешний председатель Борис ТАРАСЮК”, - сказал И.СТОЙКО. Он также считает, что сегодня нынешнее руководство НРУ “выполняет волю лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО”.

Отвечая на вопрос журналистов о перспективах возобновления Руха в его начальном виде, оба народных депутата ответили, что это невозможно. По их мнению, Руху нужно разработать новую концепцию работы в современных условиях, с тем, чтобы уравновесить взгляды и подходы младшего поколения и старших членов партии. При этом обязательным условием, подчеркнули они, является смена руководства Центрального провода НРУ, что могут сделать исключительно сами партийцы.

“Когда руховцы поймут, какое каиново дело сделал сегодняшний председатель Борис ТАРАСЮК, тогда избавятся от такого председателя, изберут нормального украинского патриота и тогда возможен процесс объединения всех “обломков” украинской национальной демократии в одну единую политическую силу, которая будет представлять избирателей именно на этом сегменте украинской политики”, - заявил Я.КЕНДЗЁР.