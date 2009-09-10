ОО «Защита обманутых вкладчиков» призывает Президента немедленно отправить в отставку председателя НБУ Стельмаха

Киев. 10 сентября. УНИАН. Общественное объединение «Защита обманутых вкладчиков» призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО немедленно отправить в отставку председателя Правления Национального банка Украины Владимира СТЕЛЬМАХА. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил член Совета ОО «Защиты обманутых вкладчиков» Виктор ЧАЙКА.

В частности, В.ЧАЙКА призвал Президента «не представлять из себя бухгалтера» и немедленно отправить в отставку В.СТЕЛЬМАХА, который уже достиг пенсионного возраста.

«Этот старичок-боровичок (В.СТЕЛЬМАХ) уже за свои действия потом не ответит. Немедленная отставка В.СТЕЛЬМАХА в связи с его пенсионным возрастом - это первое условие начала оздоровления банковской системы Украины», - отметил член Совета ОО «Защита обманутых вкладчиков».

В свою очередь экс-заместитель председателя Правления НБУ Сергей ЯРЕМЕНКО, который также принимал участие в пресс-конференции, выразил убеждение, что нынешняя ошибочная политика Национального банка под кураторством В.ЮЩЕНКО может привести к экономическому коллапсу. В частности, С.ЯРЕМЕНКО отметил, что стратегия "плавающего" обменного курса, избранная Нацбанком, является разрушительной для ценообразования в Украине. «В развивающихся экономиках, таких как украинская, "плавающий" курс приводит только к девальвации. Это не способствует ни оживлению экономики, ни борьбе с инфляцией. Такая позиция НБУ не дает оснований для дальнейшего роста экономики», - подчеркнул эксперт.

При этом С.ЯРЕМЕНКО отметил, что «к сожалению, нынешняя позиция НБУ не может быть изменена из-за кураторства над НБУ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, который ранее сам возглавлял Нацбанк и проповедовал эти нелиберальные подходы, в итоге и приведшие к кризису". Экс-заместитель руководителя НБУ убежден, что Украине необходимо воспользоваться опытом европейских стран послевоенного периода, когда функции Центробанка и Министерства экономики были объединены. «Иначе мы можем прийти к экономическому коллапсу», - предупредил С.ЯРЕМЕНКО.

Дальше В.ЧАЙКА отметил, что если В.ЮЩЕНКО и в дальнейшем будет покрывать В.СТЕЛЬМАХА, в нарушение законодательства, то ОО «Защита обманутых вкладчиков» будет требовать «не создавать следственную комиссию Верховной Рады, которая будет рассматривать выходки или наоборот халатную бездеятельность пенсионера В.СТЕЛЬМАХА, а, в соответствии с законом об импичменте, создавать специальную следственную комиссию и начинать процедуру импичмента».

Подытоживая сказанное, В.ЧАЙКА заявил: «Или отставка В.СТЕЛЬМАХА, или импичмент В.ЮЩЕНКО».