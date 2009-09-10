Киев. 10 сентября. УНИАН. Народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что не был и не будет техническим кандидатом на президентских выборах.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Чтобы прекратить разговоры социологов, политологов, журналистов «технический кандидат – не технический кандидат». Я не технический кандидат и таковым не буду. Я не сниму своей кандидатуры в интересах кого-либо. Я пройду этот путь до конца. Я знаю, какой он трудный», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

В то же время, комментируя высказывания отдельных политических и общественных деятелей о том, «ГРИЦЕНКО - непроходимый», он отметил, что, по логике нынешней власти, которая снова будет пытаться остаться у власти, «у нас непроходимыми являются не отдельные депутаты, а весь украинский народ, которому не дают избирать честных и моральных людей».

По его убеждению, трем основным политическим фигурам, которые будут принимать участие в президентской кампании, «надо четко признать, что потенциал объединения исчерпан, надо четко признать, что потенциал конструктива исчерпан».

При этом А.ГРИЦЕНКО заявил, что гражданам Украины следует использовать «нормальный метод влияния на власть, который заключается в постоянном давлении и в постоянном контроле за ней».

Для этого, по его словам, следует «убрать эту власть законным голосованием. Если это не удастся, той мирного Майдана, который был, не будет. Будет что-то другое, что не пойдет на пользу стране».