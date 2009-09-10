Гриценко заявляет, что в предвыборной кампании не будет использовать агитационных сцен, а “будет жить среди людей”

Киев. 10 сентября. УНИАН. Народный депутат, председатель парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО в предвыборной кампании по выборам Президента будет не использовать агитационных сцен, а будет жить среди людей.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Я принял решение, и уже послезавтра мы с семьей выезжаем в Павлоград Днепропетровской области, и 10 дней будем жить в обычных условиях, арендовать квартиру, ходить в обычные магазины. Мы будем общаться с людьми, руководителями предприятий, откроем общественную приемную. Я хочу слушать людей больше, чем говорить сам», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он также сообщил, что намерен в дальнейшем посещать другие регионы Украины.

Кроме того, А.ГРИЦЕНКО опять обратился к гражданам с просьбой помочь ему собрать 2,5 млн. грн. для участия в президентской кампании.

«Я хочу обратиться к людям за поддержкой. Я принял решение и буду принимать участие в президентских выборах. Отдельная «благодарность» БЮТ и Партии регионов за то, что они увеличили залоговую сумму взноса с 500 тыс. грн. до 2,5 млн. грн. У меня нет таких денег, не наворовал”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.

По его словам, “я не обращаюсь к олигархам, я хочу отстаивать интересы людей, а не отдельных олигархических семей. Я не хочу брать деньги в долг, потому что долги нужно отдавать, а с зарплаты Президента это нереально, нужно красть”.

Потому, сказал А.ГРИЦЕНКО, “я открыл счет в «Укрэксимбанке», на который можно перечислять деньги”. Он выразил уверенность, что “мы с вами сможем собрать необходимую сумму».

По его словам, по состоянию на сегодняшний день за 5 дней с момента открытия счета на него уже перечислено свыше 570 тыс. грн., среди которых 10 тыс., – это взнос А.ГРИЦЕНКО из семейного бюджета.

Как отметил А.ГРИЦЕНКО, более подробно с условиями перечисления денег можно ознакомиться на его персональном сайте.