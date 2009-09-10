Гриценко не видит угрозы для Украины в принятии закона об использовании российской армии за пределами РФ

Киев. 10 сентября. УНИАН. Народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО не видит угрозы для Украины в принятии Госдумой России закона об использовании вооруженных сил за рубежом для защиты своих граждан.

Об этом А.ГРИЦЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Говорить, что это опасность для Украины, я так не думаю. Опасность от того, что нет понимания между политиками и государствами... Я поддерживаю данный закон, если он будет принят", - сказал А.ГРИЦЕНКО.

При этом он обратил внимание на тот факт, что аналогичные нормативные акты существуют во многих странах мира, в частности, в США. Кроме того, А.ГРИЦЕНКО отметил, что решение об использовании вооруженных сил будет принимать не единолично "под настроение" Президент России, а такой вопрос будет выноситься на обсуждение Совета федерации Федерального собрания РФ.

В то же время А.ГРИЦЕНКО призвал не расценивать вчерашний указ Президента Украины, которым поручено осуществить инспекционную проверку организации территориальной обороны Украины, как ответ на одобрение в первом чтении Госдумой РФ указанного закона. Он напомнил, что указы главы государства готовятся не одну неделю, поэтому данный указ "просто совпал во времени".