Два предприятия заявляют о попытках незаконного их выселения из здания в Святошинском районе Киева

Киев. 10 сентября. УНИАН. Одно из столичных коммунальных предприятий во исполнение соответствующего решения Киевского городского совета выселяет из спорного помещения в Святошинском районе столицы сразу два предприятия, владеющие первоочередным правом его аренды или выкупа.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила Алла ДРОНЬ, и.о. главы правления - генеральный директор одного из предприятий - ЗАО «Преспектива».

По ее словам, на помещения двухэтажного здания по улице Гната Юры на Борщаговском массиве Святошинского района Киева претендуют три стороны: два предприятия - первоочередные правообладатели прав на аренду и выкуп помещений указанного здания как арендаторы этих помещений – ЗАО «Перспектива» (кондитерский цех) и СПД Рымарев Н.Ф. (мебельный цех), а также одно из специализированных столичных коммунальных предприятий, на балланс которого в свое время было переведено указанное здание.

А.ДРОНЬ подчеркнула, что ЗАО «Перспектива», арендовавшее первый этаж здания, заблаговременно, до истечения срока договора аренды подало в Главное управление коммунальной собственности КГГА все необходимые документы на его переоформление, однако получило «безосновательный отказ». Когда имущественный спор в июне т.г. рассматривался уже в Высшем хозяйственном суде, выяснилось, что в августе 2008 г. Киевсовет принял решение о передаче спорного здания одной из страховых компаний.

«Представители коммунального предприятия в суде заявили, что эта страховая компания выиграла конкурс. Несмотря на то, что мы являемся пользователями этого помещения и имеем первоочередное право на его выкуп вне всяких конкурсов, нас даже не поставили в известность о проведении этого конкурса», - сказала А.ДРОНЬ.

В аналогичной ситуации, по словам директора СПД Рымарев Н.Ф. Николая РЫМАРЕВА, оказалось и его предприятие, арендовавшее ранее второй этаж спорного здания. Более того, управление коммунального имущества отказало предпринимателю в праве приватизации помещений, на которые последний претендовал. «Я борюсь с управлением с 2005 года, уже 4 года. Под любым предлогом мне отказывают. Ведется бесполезная переписка, макулатуры накопилось много, решения судов не выполняются, право приватизации не подписывается, аренда не продлевается», - добавил Н.РЫМАРЕВ.

По словам участников пресс-конференции, сегодня имущественный спор рассматривается в судах разных инстанций, и одним из судов в текущем году принято решение о выселении предприятий. По словам предпринимателей, выполнение данного решения повлечет крупные убытки предприятий, поскольку придется демонтировать оборудование производственных цехов, которое переустановке не полежит. «Исполнительная служба дала нам срок до 10 сентября покинуть помещения, несмотря на то, что наш спор лежит на рассмотрении в судах, и мы еще не использовал все возможности отстоять наши права на эти помещения», - подытожила А.ДРОНЬ.