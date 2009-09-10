Юристы осуждают практику некоторых СМИ пиариться на преждевременных обвинениях VIP-персон в причастности к ДТП

Киев. 10 сентября. УНИАН. Юристы осуждают практику отдельных СМИ преждевременно делать выводы об участии и вине так называемых VIP-персон или их детей в разного рода инцидентах, в частности ДТП.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил адвокат и директор ООО “Юридическая фирма “Кравцов и Партнеры” Виктор КРАВЦОВ.

Свой тезис он проиллюстрировал случаем со своими доверителями, который произошел 2 декабря 2008 года в Ривном. По словам В.КРАВЦОВА, из-за “негативной и ложной” информации свидетеля ДТП, которая в интервью представителям телеканалов и газет заявила, что видела, как “из автомобиля-участника выходил сын депутата V созыва Василия БЕРТАША - Мирослав”, по отношению к его доверителям - отцу и сыну БЕРТАШАМ – началась “несправедливая кампания”, которая приобрела резонанс в СМИ.

В то же время, отметил В.КРАВЦОВ, следствие установило, что “Мирослав БЕРТАШ к ДТП не причастен и не был за рулем автомобиля-участника вышеупомянутого дорожно-транспортного происшествия”. При этом адвокат продемонстрировал соответствующее постановление местного органа МВД, которым уголовное дело, возбужденное в отношении водителя автомобиля, было закрыто. Поэтому, по словам В.КРАВЦОВА, “в этот раз сын-мажор в ДТП не виноват”.

В этом контексте адвокат отметил, что осуждает практику некоторых СМИ “в погоне за рейтингами пиариться за счет преждевременных обвинений”.