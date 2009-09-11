12 сентября пройдет ежегодный светский женский гольф-турнир «Гольф на шпильках-2»

12 сентября 2009 года в Гольф Центре Киев пройдет ежегодный светский женский гольф-турнир «Гольф на шпильках-2», организованный Гольф Центром Киев и журналом «VIVA! Украина».В этом году мероприятие будет по-настоящему уникальным – именно в сентябре журнал «VIVA! Украина» отмечает свое пятилетие! Среди желающих поздравить «VIVA! Украина» с годовщиной будут Алена Шоптенко и Дмитрий Дикусар, которые обещают сразить присутствующих страстным танго, трио украинских шоудив – Евгения Власова, Екатерина Бужинская, Наталья Валевская – с эксклюзивным солопоздравлением. Кроме того, участников мероприятия ожидают мастер-класс от чемпиона США по гольфу Джоша Олсона, уникальный фешн-показ от «VIVA! Украина» и великолепный конферанс Дмитрий Шепелев.

Ежегодный светский женский гольф-турнир «Гольф на шпильках» – громкое событие в мире украинского бомонда, которое гармонично сочетает активную спортивную позицию Гольф Центра Киев и яркую светскую составляющую журнала «VIVA! Украина». Именно в этот день самые популярные и успешные женщины превратятся в профессиональных гольфисток под кураторством спортсмена мирового уровня Джоша Олсона.

Среди участниц: Наталия Могилевская, Ольга Сумская, Алина Завальская, Анна Завальская, Алена Шоптенко, Влада Литовченко, Женя Власова, Маша Ефросинина, Диана Дорожкина, Ольга Полякова, Катя Осадчая, Светлана Лобода, Инна Цымбалюк, Оля Аленова, Алена Винницкая, Маша Фокина, Лида Таран

ПРОГРАММА Ежегодного светского женского гольф-турнира «Гольф на шпильках» и Дня Рождения журнала «VIVA! Украина» Место проведения: Гольф Центр Киев, пр-т Героев Сталинграда, 10-Д

Дата проведения: 12 сентября 2009

16.00 – регистрация гостей и СМИ

16.30 – Начало мероприятия

17.30 – Командные соревнования

18.50 – Шоу Джоша Олсона

19.25 – Фешн-показ. Поздравления селебретис

19.40 – Церемония награждения

ДЛЯ СПРАВКИ:

Международный женский гольф-турнир «Гольф на Шпильках»: о чем думает женщина, когда слышит слово «гольф»? О зеленых газонах, блестящих клюшках и импозантных гольфистах-миллионерах? Возможно, но скорее всего она мечтает о том, как стать чемпионкой Ежегодного светского женского гольф-турнира «Гольф на шпильках» в Гольф Центре Киев!

Гольф Центр Киев – это клуб, расположенный в самом центре столицы, где каждый сможет найти себе занятие по душе, а именно: профессионально оборудованный драйвинг-рейндж для игры в гольф, гольф-поле площадью 5,5 гектаров, множество просторных залов для организации выставок, конференций, свадеб, дней рождений и корпоративных мероприятий, а также всевозможные детские программы, детская и взрослая гольф-академия, рестораны и профессиональный гольф-магазин.

Подробная программа для СМИ предоставляется дополнительно после аккредитации: контактное лицо – Александр Реев, моб. 8-050-544-73-16