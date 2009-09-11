Заместитель председателя НБУ Александр Савченко подал в отставку

Киев. 11 сентября. УНИАН. Заместитель председателя Национального банка Украины Александр САВЧЕНКО подал в отставку в знак «протеста и несогласия с экономическим курсом и политикой руководства НБУ».

Об этом А.САВЧЕНКО лично сообщил УНИАН.

Детально о мотивах своего решения он планирует проинформировать сегодня в 10.30 на пресс-конференции в УНИАН.