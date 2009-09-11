Всенародное обсуждение президентского проекта изменений в Конституцию набирает обороты - эксперт

Киев. 11 сентября. УНИАН. Граждане Украины все активнее предоставляют предложения в президентский проект конституционных изменений, вынесенных главой государства на всенародное обсуждение.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил директор Национального института стратегических исследований Юрий РУБАН.

«Действительно, обсуждение президентского проекта Конституции разворачивается и набирает обороты», - сказал Ю.РУБАН. Он напомнил, что в соответствии с указом Президента, на Институт возложен сбор предложений граждан, их обобщение, анализ и формирование предложений специалистам для дальнейшего учета в работе над изменениями в Основной Закон.

С 25 августа, когда началось обсуждение, рассказал Ю.РУБАН, Институтом получено больше двух тысяч электронных и обычных писем с предложениями, которые, так или иначе, касаются проекта Конституции. Вместе с тем, в большинстве из них граждане выражают свои симпатии определенной политической силе. Поэтому конкретные предложения в проект конституционных изменений содержат около 800 писем.

Ю.РУБАН отметил, что среди них есть достаточно обстоятельные анализы с хорошими профессиональными замечаниями. Это, по его мнению, свидетельствует, что многие граждане достаточно внимательно и глубоко изучали президентский проект и не остались безразличными к предложениям главы государства.

Обобщая полученные за почти двадцать дней предложения, эксперт обратил внимание на абсолютную поддержку гражданами норм об отмене депутатской неприкосновенности, о сокращении количества народных избранников и введении открытых списков на выборах в парламент. По этим пунктам, подчеркнул он, нет противоположных позиций - есть полная поддержка общества.

Также заслуживает внимания, по мнению эксперта, стремление украинцев к президентской форме правления. По его словам, идея сильной президентской власти витает среди населения, потому что значительное количество обращений касается именно усиления конституционных полномочий Президента, наделения его всей полнотой исполнительной власти и предоставление ему функций руководителя правительства и тому подобное.

Идея двухпалатного парламента, заметил Ю.РУБАН, в целом довольно положительно воспринимается гражданами. Он отметил, что есть дискуссии относительно полномочий палат, порядка их формирований и тому подобное, но неприятия нет.

Неожиданным для специалистов стал большой интерес в обществе к символам государства – значительная часть предложений касается статей о Гербе, Флаге и Гимне Украины. По мнению Ю.РУБАНА, это свидетельствует, что государственные символы являются ценностью для многих украинцев и они хотели бы их усилить.

С другой стороны, норма о едином государственном языке – украинском, как свидетельствуют письма людей, не вызывает у них возражений. Предложения по языковому вопросу, по словам Ю.РУБАНА, не составляют заметного массива. В целом, считает эксперт, проблема предоставления русскому языку государственного статуса разыгрывается политическими силами во время выборов, поэтому и интерес к ней коррелируется с заявлениями политиков. В действительности, убежден он, сегодня это не является столь неотложной проблемой, которая тревожит общество в первую очередь.

Относительно того, что граждане больше всего не одобряют, так это включение Президентов в парламент как пожизненных сенаторов. И ни одного предложения в поддержку этой нормы, добавил Ю.РУБАН, он не видел.

Как сообщал УНИАН, 25 августа Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о вынесении на всенародное обсуждение его проекта изменений в Конституцию Украины. В соответствии с указом, всенародное обсуждение должно состояться до 1 декабря 2009 года.

До 15 декабря Национальный институт стратегических исследований, с привлечением представителей правозащитных и других общественных организаций, ведущих ученых в области конституционного права, в сфере общественно-политических наук и тому подобное, обязан предоставить обобщенные предложения, поступившие в процессе всенародного обсуждения проекта конституционных изменений.