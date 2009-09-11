Большинство украинцев не видят разницы между правом и законом, считают в общественном движении «Право народа»

Киев. 11 сентября. УНИАН. Большинство граждан Украины, в том числе и представители общественных организаций и властных структур, не видят разницы между правом и законом и считают эти понятия тождественными.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил участник общественного движения «Право народа» академик Академии наук Украины Юрий СЕНЮК.

Такой вывод, отметил он, был сделан по итогам международной научно-практической конференции - общественной экспертизы «Право народа на собственно конституционное самоопределение – легитимные формы учредительной власти в Украине», которая прошла в Киеве несколько дней тому назад. В начале обсуждения, по его словам, приглашенные специалисты, представители центральных и местных органов власти, политические эксперты считали, что закон это и есть право, и наоборот. А после дискуссий, продолжил Ю.СЕНЮК, участники конференции уже начинали понимать отличие между этими понятиями.

По словам руководителя оргкомитета движения «Право народа» Александра РЖАВСКОГО, проведенная конференция стала первым шагом по внедрению в Украине системы учредительной власти народа. То есть, объяснил он, общество является носителем власти, а государство призвано служить гражданам и выполнять их волю. Вместо этого, по его мнению, государство действует в интересах отдельных граждан и олигархических групп, а не всего общества.

В качестве примера А.РЖАВСКИЙ сообщил об отказе Министерства юстиции в государственной регистрации общественного движения “Право народа”. Во-первых, по его словам, сообщение Минюста было подписано директором Департамента легализации и регулирования деятельности бюро кредитных историй.

Во-вторых, в мотивировочной части отмечено, что в регистрации отказано из-за несоответствия целей деятельности движения действующему законодательству. “Правовой экспертизой установлено, что указанная в заявлении цель деятельности общественной организации, а именно - содействие и объединение граждан с целью реализации их естественного права на осуществление учредительной власти и права на непосредственное народовластие - не предусмотрено законом”, - процитировал А.РЖАВСКИЙ правовой вывод Министерства юстиции.

Таким образом, убежден он, государство в лице министерства фактически запрещает гражданам объединяться для реализации их права влиять на власть. Вместе с тем, подчеркнул А.РЖАВСКИЙ, в конвенции ООН о правах человека указано, что государство должно способствовать гражданам в реализации их естественных прав.

Такие действия государства идут вразрез с правами граждан, отметил он, потому что нормы закона ставятся выше естественных прав человека. Поэтому участники конференции в Киеве и пытались найти стратегии реформирования устройства государственной власти и местного самоуправления в Украине таким образом, чтобы общество формировало задачи власти, контролировало их выполнение и имело эффективные рычаги влияния на государство в случае невыполнения им общественных запросов.